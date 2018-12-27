Экономика

Microsoft включит НДС в счета российских клиентов
Ведомости
вчера в 21:22

В пресс-службе Microsoft подтвердили, что с 1 января 2019 г. НДС будет включаться в счета. Это произойдет из-за изменений в российском налоговом регулировании, вводящем НДС для цифровых сервисов, оказываемых иностранными провайдерами коммерческим клиентам в России, пояснили в Microsoft.
Ведомостивчера в 21:22

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Microsoft переложит расходы по НДС на клиентов

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Microsoft включит НДС в счета российских клиентов

Ведомостивчера в 21:22

НДС обновился для Microsoft

Коммерсантъвчера в 17:08
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