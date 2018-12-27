Экономика
В пресс-службе Microsoft подтвердили, что с 1 января 2019 г. НДС будет включаться в счета. Это произойдет из-за изменений в российском налоговом регулировании, вводящем НДС для цифровых сервисов, оказываемых иностранными провайдерами коммерческим клиентам в России, пояснили в Microsoft.
Ведомостивчера в 21:22
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено вчера в 11:22
Космос
Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный
Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Восточного в 05:07 мск.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Кино
Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев
Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Стала известна личность подозреваемого в убийстве таксиста в Москве
Стала известна личность подозреваемого в убийстве таксиста в Москве.
Обновлено в 01:20
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $52 за баррель
Обновлено вчера в 11:31
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
В Японии казнили двух боссов якудза
Обновлено вчера в 23:24
Финансы
Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов
Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию
Обновлено вчера в 20:06
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»
В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.
Обновлено в 00:00
Происшествия
На оранжевой линии московского метро произошел сбой
Обновлено в 00:43
Политика
Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине
Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак
Американский лидер Дональд Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак.
Обновлено вчера в 14:41
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Мария Бутина пожаловалась на отсутствие отопления в своей камере
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, пожаловалась отсутствие отопления и холод в своей одиночной камере, сообщает посольство РФ в Facebook.
Обновлено в 00:20
Общество
Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусе
Совет депутатов Саяногорска в Хакасии лишил некоторых льгот почетных жителей города, одним из которых является предприниматель Олег Дерипаска.
Обновлено вчера в 23:21
Технологии
«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на Telegram
До финала противостояния Telegram и органов власти в России еще очень далеко, - ранее констатировал в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Обновлено вчера в 15:34
Общество
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
Три человека погибли на пожаре в частном доме в Челябинской области
Три человека стали жертвами пожара, по предварительным данным, в частном жилом доме в селе Еманжелинка Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие
Трамп прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии
Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции
Обновлено вчера в 12:03
Культура
Передача «Орел и решка» закрывается
Передача о путешествиях «Орел и Решка: Перезагрузка» закрывается.
Обновлено в 00:37
Политика
Золотов обвинил Навального в завышении стоимости его недвижимости
Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не имеет отношения к даче Микояна, о которой шла речь в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
В Индонезии изменили маршруты полетов в районе вулкана Кракатау
Власти Индонезии изменили маршруты полетов самолетов над районом вулкана Кракатау из-за его активизации.
Обновлено в 00:37
Политика
Трамп: США больше не могут быть мировым полицейским
Президент США Дональд Трамп во время визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Матч с сотрудниками СИЗО не состоится – адвокат Кокорина
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего Зенита Александра Кокорина, заявила в своем Instagram, что матч между ее клиентом, полузащитником Краснодара Павлом Мамаевым, и сотрудниками СИЗО Бутырка не состоится.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
Названы самые востребованные навыки для профессий будущего
Специалисты навали самые востребованные навыки, которые пригодятся россиянам в профессиях будущего.
Обновлено вчера в 20:27