Экономика
Microsoft включит НДС в счета для российских компаний
Microsoft включит НДС в счета для российских компанийПолит.ру03:28
Корпорация Microsoft с 1 января 2019 года начнет включать в счета на некоторые продукты налог на добавленную стоимость (НДС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу корпорации.
Полит.ру03:28
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с чего всё началось
Корпорация предупредила партнеров об изменениях в налогообложении Изменения налогового законодательства, вступающие в силу с 1 января 2019 года, требуют от ряда иностранных компаний уплачивать НДC не только в сделках с физическими лицами, но с организациями и индивидуальными предпринимателями.Коммерсантъвчера в 17:08
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Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
Обновлено в 03:01
Общество
Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Политика
Лолита заявила, что Крым для нее остается украинским
Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским. Об этом она рассказала в интервью каналу "Крючок.TV".
Обновлено в 01:30
Космос
Запущенные с Восточного спутники «Канопус-В» вывели на орбиту
Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6 выведены на целевую орбиту.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе
Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия
В Хабаровске мужчина взорвал гранату на торговой базе
В Хабаровске мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы, в результате один человек погиб и трое пострадали.
Обновлено в 03:35
Общество
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в убийстве таксиста
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве таксиста.
Обновлено в 02:29
Экономика
Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло
В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Общество
В МВД предложили ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев
В МВД предложили сделать вид на жительство для иностранцев бессрочным. Проект закона размещен на портале проектов нормативных документов.
Обновлено в 03:26
Общество
МВД предложило внести изменения в российские паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Меркель
Обновлено в 01:09
Происшествия
У церкви в центре Афин прогремел взрыв
Обновлено в 01:51
Футбол
Промес хочет вернуться в «Спартак»
Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:05
Культура
Канал «Пятница» опроверг закрытие «Орла и решки»
Представитель телеканала «Пятница» Наталья Абрамочкина опровергла РБК закрытие программы «Орел и решка».
Обновлено в 03:29
Происшествия
В МЧС назвали предварительную причину ЧП на шахте в Соликамске
Глава МЧС Евгений Зиничев назвал предварительной версией пожара в шахте в Соликамске возгорание стройматериалов, которое произошло при проведении строительных работ.
Обновлено в 03:22
Кино
Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона
В возрасте 65 лет ушел из жизни знаменитый отечественный актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 03:25
Технологии
«Яндекс» убрал из поисковой выдачи сайт Telegram
Поисковик "Яндекс" убрал из выдачи результатов официальную страницу мессенджера Telegram, передает The Bell .
Обновлено в 01:59
Экономика
Нелегальная торговля алкоголем в интернете за год выросла на 23%
Как пояснял РБК президент АКИТ Артем Соколова, отсутствие возможности легализовать торговлю через интернет способствует росту теневого рынка, а принятие законопроекта, легализующего торговлю алкоголем через интернет, переведет в легальную зону около 90% теневого рынка, объем которого составляет 2,9 млрд руб.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Трамп совершил визит на американскую базу в Ирак
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Россияне рассказали социологам о доверии к армии и церкви
Третье место по доверию россиян государственным и общественным институтам занимают правоохранительные органы, получившие, согласно опросу, одобрение 57% респондентов (в 2014 году - 48,8%).
Обновлено в 03:26
Экономика
Минтруд опроверг данные о «массовых увольнениях» в 2019 году
Сообщения СМИ о предстоящих «массовых увольнениях» по стране не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 03:33
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»
В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.
Обновлено в 00:00
Экономика
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Общество
В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции
На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Трамп: США больше не могут быть мировым полицейским
Президент США Дональд Трамп во время визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским.
Обновлено вчера в 17:45
Финансы
Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов
Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Российский МИД назвал авиаудары Израиля нарушением суверенитета Сирии
Обновлено вчера в 10:09
Футбол
Кокорин и Мамаев не сыграют в футбол в «Бутырке»
Футбольного матча между командой заключённых в лице футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и командой администрации СИЗО не состоится.
Обновлено вчера в 15:57