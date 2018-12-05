Российское представительство компании Microsoft удалило со своего YouTube-канала рекламный ролик с участием актера Ивана Охлобыстина.

Интернет Интернет Google запустил Chrome 71 с расширенным блокировщиком рекламы Релиз включает расширенный блокировщик рекламы и предупреждения о подозрительных мобильных подписках.

Интернет Интернет В Instagram полностью поменяется пользовательский интерфейс Instagram тестирует новый интерфейс, в котором все посты превратится в истории, сообщает WABetal Info.Теперь для просмотра постов пользователи не будут прокручивать ленту, а смогут листать их вправо и влево, как истории.

Интернет Интернет WhatsApp появился на Android-планшетах в бета-версии Отсюда можно сделать выводы, что, находясь на стадии бета-тестирования, WhatsApp для планшета может работать с перебоями и обладать неполной функциональностью.

Интернет Интернет Facebook стал недоступен по всей Европе Как отмечается, на сбой в работе соцсети пожаловались пользователи по всей Европе.

Интернет Интернет Пассажиры «Ласточек» Москва – Тверь подключались к Wi-Fi 300 тысяч раз Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) подсчитала, что с сентября по ноябрь 2018 года пассажиры «Ласточек» на участке Москва – Зеленоград – Тверь воспользовались бесплатным Wi-Fi 300 тысяч раз.

Интернет Интернет ICANN рассказала об итогах замены ключей в мировом интернете Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) впервые рассказала о деталях смены ключей шифрования для расширения, защищающего интернет-адреса от хакерских атак.

Интернет Интернет Поисковик DuckDuckGo очистил bang-запросы от пиратских сайтов Многие наши читатели наверняка знают, что у приватного поисковика DuckDuckGo есть удобный механизм bang-запросов.

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Интернет Интернет Эксперты назвали семь главных техно-трендов 2019 года Норвежские эксперты из компании Telenor перечислили семь главных технологических трендов 2019 года.

Интернет Интернет Яндекс опубликовал программу Восьмой Вебмастерской Яндекс поделился программой Восьмой Вебмастерской – конференции для маркетологов, владельцев сайтов и аналитиков.

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