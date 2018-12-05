Интернет

Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным
РБК
08:57

Российское представительство компании Microsoft удалило со своего YouTube-канала рекламный ролик с участием актера Ивана Охлобыстина.
РБК08:57

Подробнее о событии

Microsoft удалила ролик с участием Охлобыстина

News.ru10:19

Microsoft удалила рекламу с Охлобыстиным под давлением гомосексуалистов

Царьград09:24

Microsoft удалила рекламу с призывавшим сжигать геев Охлобыстиным

Lenta.ru09:00

Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным

РБК08:57

Microsoft удалила ролик с участием Охлобыстина со своего YouTube-канала

Профиль08:55

Microsoft удалила рекламный ролик с участием Охлобыстина со своего YouTube-канала

Эхо Москвы07:31

Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным

Дождь09:07
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Интернет

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Facebook

Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в среду по всему миру, в том числе и в России.
Обновлено в 10:42
Интернет

В Instagram полностью поменяется пользовательский интерфейс

Instagram тестирует новый интерфейс, в котором все посты превратится в истории, сообщает WABetal Info.Теперь для просмотра постов пользователи не будут прокручивать ленту, а смогут листать их вправо и влево, как истории.
Обновлено в 11:03
Интернет

Google запустил Chrome 71 с расширенным блокировщиком рекламы

Релиз включает расширенный блокировщик рекламы и предупреждения о подозрительных мобильных подписках.
Обновлено в 07:04
Интернет

Пассажиры «Ласточек» Москва – Тверь подключались к Wi-Fi 300 тысяч раз

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) подсчитала, что с сентября по ноябрь 2018 года пассажиры «Ласточек» на участке Москва – Зеленоград – Тверь воспользовались бесплатным Wi-Fi 300 тысяч раз.
Обновлено в 04:13
Интернет

ICANN рассказала об итогах замены ключей в мировом интернете

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) впервые рассказала о деталях смены ключей шифрования для расширения, защищающего интернет-адреса от хакерских атак.
Обновлено в 04:25
Интернет

Функция субтитров появится в мессенджере Skype

В мессенджере Skype анонсировали появление функции субтитров. Об этом сообщила американская корпорация Microsoft.
Обновлено в 10:08
Интернет

Поисковик DuckDuckGo очистил bang-запросы от пиратских сайтов

Многие наши читатели наверняка знают, что у приватного поисковика DuckDuckGo есть удобный механизм bang-запросов.
Обновлено вчера в 13:00
Интернет

В Apple назвали самые популярные приложения 2018 года

Компания Apple представила список самых популярных бесплатных приложений в App Store, сообщает РБК.
Обновлено в 04:16
Интернет

В Quora обнаружили утечку данных более 100 миллионов пользователей

В социальном сервисе обмена знаниями Quora зафиксировали утечку данных более 100 млн зарегистрированных пользователей.
Обновлено в 04:13
Интернет

Facebook позволяет хакерам красть пожертвования

Большой процент людей совершает пожертвования через интернет, используя непосредственно веб-сайты организаций, либо платформы социальных сетей.
Обновлено вчера в 11:11
Интернет

Эксперты назвали семь главных техно-трендов 2019 года

Норвежские эксперты из компании Telenor перечислили семь главных технологических трендов 2019 года.
Обновлено в 02:00
Интернет

Яндекс опубликовал программу Восьмой Вебмастерской

Яндекс поделился программой Восьмой Вебмастерской – конференции для маркетологов, владельцев сайтов и аналитиков.
Обновлено вчера в 04:38
Интернет

Приложение YouTube для Android установили 5 млрд раз

Приложение YouTube для Android установило новый рекорд — 5 млрд скачиваний.
Обновлено вчера в 09:35
Интернет

Роскачество рассказало, как защитить соцсети от взлома

Согласно ст. 138 и 272 УК РФ, взлом личного профиля в социальной сети может расцениваться как преступление (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений и неправомерный доступ к компьютерной информации).
Обновлено 03 декабря в 04:18
Интернет

В Kubernetes обнаружена и исправлена критическая уязвимость, допускавшая повышение привилегий

В Kubernetes, популярнейшем решении для развертывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями, обнаружили первую серьезную уязвимость.
Обновлено в 02:30
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Иван Охлобыстин
Актёр
советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель. Священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственному желанию. Креативный директор компании «Baon».
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