Общество

Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным
РБК
08:57

Российское представительство компании Microsoft удалило со своего YouTube-канала рекламный ролик с участием актера Ивана Охлобыстина.
РБК08:57

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Microsoft лишила роли Охлобыстина

URA.Ru12:29

Компания Microsoft удалила рекламный ролик с участием актера Ивана Охлобыстина со своего официального YouTube-канала

Эхо Москвы12:32

Microsoft удалила ролик с участием Охлобыстина

News.ru10:19

Microsoft удалила рекламу с Охлобыстиным под давлением гомосексуалистов

Царьград09:24

Microsoft удалила рекламу с призывавшим сжигать геев Охлобыстиным

Lenta.ru09:00

Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным

РБК08:57

Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным

Дождь09:07
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Общество

Суд арестовал Льва Пономарева на 25 суток

Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).
Обновлено в 12:16
Транспорт

В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку

Документ вводит новые дорожные знаки и новую разметку, которые будут использовать в общественных и пешеходных пространствах.
Обновлено в 12:34
Общество

Путин вручил премию «Доброволец России – 2018»

Президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России – 2018» в Международный день волонтера 5 декабря.
Обновлено в 12:24
Общество

Роскомнадзор предлагает ввести возрастные маркировки «1+» и «3+»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования заявил, что «остро стоит вопрос о маркировке "1+" и "3+"».
Обновлено в 12:22
Общество

В Москве Тверскую улицу сделают пешеходной с 29 декабря по 3 января

Тверская улица в центре Москвы станет пешеходной с 29 декабря по 3 января в связи с проведением новогодних мероприятий, заявил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Обновлено в 12:34
Транспорт

На 237 улицах в Москве отменят бесплатную парковку по воскресеньям

Бесплатная парковка по воскресеньям будет отменена в Москве с 15 декабря на 237 улицах города в районах Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники и Якиманка.
Обновлено в 12:18
Общество

Минюст пообещал выплатить компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ

Россия выплатит компенсацию трем участницам группы Pussy Riot согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о «панк-молебне».
Обновлено в 12:37
Общество

Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы

Обновлено в 12:22
Общество

«Просто стыдно»: ЗакС Петербурга трижды отрёкся от парка на Смоленке

Обновлено в 12:16
Общество

Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры

Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры.
Обновлено в 12:17
Здоровье

Голикова назвала регионы с наибольшей распространённостью ожирения

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.
Обновлено в 12:23
Общество

Депутаты Екатеринбурга предварительно одобрили повышение зарплаты мэра

Речь идёт об оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, а также служащих органов местного самоуправления и сотрудников муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного самоуправления Екатеринбурга.
Обновлено в 12:02
Здоровье

В Саратове проверят детскую больницу после жалоб на червей в еде

Обновлено в 12:29
Общество

«Великие имена России»: в трех регионах пройдет второй тур

В нескольких регионах сложилась непростая ситуация — в трех уже объявлен второй тур.
Обновлено в 11:58
Общество

«Яндекс» и «Газпром-Медиа» заключили соглашение

Ранее Мосгорсуд утвердил мировое соглашение между "Парнас-Медиа" и "Яндексом" по иску о пиратских копиях видео (сериалов).
Обновлено в 08:52
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Иван Охлобыстин
Актёр
советский и российский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист и писатель. Священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственному желанию. Креативный директор компании «Baon».
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