Общество
Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным
Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном ОхлобыстинымРБК08:57
Российское представительство компании Microsoft удалило со своего YouTube-канала рекламный ролик с участием актера Ивана Охлобыстина.
РБК08:57
Оценить
17 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество
Правозащитника Пономарева арестовали на 25 суток за акцию у здания ФСБ
Тверской суд Москвы в среду назначил 25 суток административного ареста главе общероссийского движения "За права человека" Льву Пономареву за повторное нарушение правил проведения публичной акции, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 14:04
Общество
Путин вручил премию «Доброволец России – 2018»
Президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России – 2018» в Международный день волонтера 5 декабря.
Обновлено в 13:56
Транспорт
В России появятся новые дорожные знаки и разметка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается изменений в правилах дорожного движения.
Обновлено в 14:03
Общество
Роскомнадзор предлагает ввести возрастные маркировки «1+» и «3+»
Глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования заявил, что «остро стоит вопрос о маркировке "1+" и "3+"».
Обновлено в 13:56
Общество
Улица Тверская в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января
Тверскую закроют «для народных гуляний до середины дня 3 января».
Обновлено в 13:55
Общество
Минюст пообещал выплатить компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ
Россия выплатит компенсацию трем участницам группы Pussy Riot согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о «панк-молебне».
Обновлено в 14:07
Общество
Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы
Обновлено в 13:25
Транспорт
Бесплатную парковку по воскресеньям отменят на 237 улицах Москвы
Парковки на 237 центральных улицах Москвы перестанут быть бесплатными по воскресеньям с 15 декабря.
Обновлено в 13:56
Общество
Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры
Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры.
Обновлено в 13:27
Общество
Парк Малиновка в Петербурге не получил «бронь» от застройки
Обновлено в 12:16
Общество
До весны не будить: медведь залёг в спячку в Снежинске
Медведь пробрался на территорию закрытого города Снежинска в Челябинской области и залёг в зимнюю спячку.
Обновлено в 13:24
Здоровье
Голикова назвала регионы с наибольшей распространённостью ожирения
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.
Обновлено в 14:00
Общество
Получивший выговор от Мединского глава Росгосцирка подал в отставку
В середине октября глава Минкультуры Владимир Мединский сделал выговор Иванову за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее за собой неэффективную работу предприятия».
Обновлено в 13:51
Общество
МВД изменит порядок сдачи экзаменов на водительские права
Министерство внутренних дел (МВД) России собирается в начале 2019 года предложить правительству проект постановления, который предусматривает изменение схемы сдачи экзаменов для будущих водителей.
Обновлено в 13:00
Общество
В Твери пройдет турнир памяти Михаила Тверского
9 декабря 2018 года в городе Твери Военно-патриотический клуб «Тверд» проведёт турнир, посвящённый памяти святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского.
Обновлено в 13:13