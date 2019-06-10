Игры

Microsoft раскрыла детали игровой консоли Xbox нового поколенияТелеканал 360° 01:35

Релиз новой приставки Xbox намечен на конец 2020 года. Консоль будет почти в четыре раза мощнее и производительнее, чем нынешняя Xbox One. Об этом сообщил портал DTF со ссылкой на выступление представителей Microsoft на выставке Electronic Entertainment Expo (E3) 2019.
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Новая консоль Xbox выйдет в конце 2020 года (видео)

Матч ТВ03:58

«Оно ест монстров на завтрак». Представлена новая консоль Xbox

Российская газета03:22

Названа дата выхода новой Xbox

CyberSport.ruвчера в 17:41

Раскрыты первые детали новой Xbox

Lenta.ruвчера в 23:19

Новая консоль Xbox и Cyberpunk 2077. Все анонсы Microsoft на E3 2019

Чемпионатвчера в 20:25

Новый Xbox поступит в продажу в конце 2020 года

News.ruвчера в 17:42

Microsoft раскрыла детали игровой консоли Xbox нового поколения

Телеканал 360°01:35
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:22, Ашберн
Происшествия

Момент столкновения двух автобусов в Сочи попал на видео

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Экономика

В России стали строить меньше жилья

В Москве наоборот – наблюдается прирост жилищного строительства: если в январе-апреле 2018 года в столице было введено 358 тысячи квадратных метров жилья, то в январе-апреле 2019-го – уже 1,8 тысячи квадратов.
Обновлено в 05:30
Общество

В МГУ откроют 4 новых направления подготовки

В предстоящем учебном году Московский университет открывает четыре новых направления подготовки: медиакоммуникация, публичная политика и соцнауки, химические технологии, педагогическое образование.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции

Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Политика

Саудовская Аравия предложила России взаимно облегчить выдачу виз

Саудовская Аравия предлагает России взаимно облегчить получение виз для отдельных категорий граждан обеих стран, в частности, для инвесторов, готова подписать соответствующее соглашение в ходе визита президента РФ Владимира Путина в королевство, который намечен на октябрь, сообщил саудовский министр энергетики, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Общество

Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат

Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Футбол

Испания — Швеция: прогноз Дениса Казанского на матч квалификации Евро-2020

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Испания — Швеция в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области

В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Политика

Двух генерал-майоров Главка петербургской полиции отправили в отставку

Исходя из документа, от занимаемых должностей были освобождены руководители ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти: заместитель начальника Главка — начальник полиции генерал-майор полиции Константин Власов и заместитель начальника Главка — начальник тыла генерал-майор внутренней службы Иван Абакумов.
Обновлено в 04:59
Единоборства

Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон

Обновлено в 03:16
Футбол

Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублей

Самые дешевые абонементы на матчи московского "Спартака" в сезоне-2019/20 стоят 7000 рублей, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала «горячую» фотосессию из душа

Екатерина Климова решила порадовать своих подписчиков в социальной сети Instagram и показала "горячую" фотосессию из душа.
Обновлено в 04:55
Финансы

Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Пенсионер в Якутии убил трёх человек и покончил с собой

Как сообщается, 60-летний местный житель во время конфликта с соседями по даче убил 38-летнего мужчину, его 39-летнюю жену и их 14-летнюю дочь.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Политика

Тимошенко захотела объединиться с партией Зеленского

«Наша команда настроена в новом парламенте идти в сильную коалицию с новым президентом, с другими продемократическими европейскими силами», — заявила Тимошенко на съезде партии.
Обновлено в 05:35
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

Суд отказал следствию в просьбе отправить Ивана Голунова под стражу

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 05:54
Экономика

Fosun может стать единственным владельцем Thomas Cook

Thomas Cook Gorup подтвердила в понедельник, 10 июня, что ведет переговоры с китайской Fosun Tourism Group о продаже своего туристического бизнеса.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Фура врезалась в ехавшую разминировать Керчь колонну МЧС

Четыре машины МЧС ехали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Во время технической остановки в колонну врезалась фура.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Лакокрасочный завод горит под Калининградом

На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.
Обновлено в 04:30
Энергетика

Силуанов видит риск обвала нефти до $30 за баррель

Антон Силуанов Цены на нефть ждет существенное падение, если ныне действующее соглашение ОПЕК + по ограничению добычи не будет продлено, заявил первыйвице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, для которого прогнозирование цены нефти — наиважнейший вопрос при формировании бюджета.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

ВСУ вновь сорвали отвод сил в районе Станицы Луганской, заявили в ЛНР

Обновлено в 05:40
Происшествия

На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска

Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Общество

В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
Обновлено в 02:39
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