Игры
Microsoft раскрыла детали игровой консоли Xbox нового поколенияТелеканал 360° 01:35
Релиз новой приставки Xbox намечен на конец 2020 года. Консоль будет почти в четыре раза мощнее и производительнее, чем нынешняя Xbox One. Об этом сообщил портал DTF со ссылкой на выступление представителей Microsoft на выставке Electronic Entertainment Expo (E3) 2019.
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Экономика
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца
Обновлено 08 июня в 14:59
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Новый танковый полк решено создать в Смоленской области
В Смоленской области в составе общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сформируют новый танковый полк, сообщили в пресс-службе округа.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима
Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж
Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за актера и комика Криса Пратта.
Обновлено в 07:14
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Политика
Песков прокомментировал дело журналиста Голунова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 07:08
Политика
РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Экономика
Morgan Stanley решил вернуться к работе в России по модели 1990-х
Представитель Morgan Stanley в России уточнил РБК, что новая модель «должна быть более эффективной»: «Это обычная структура бизнеса для инвестиционных банков».
Обновлено в 06:11
Музыка
Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника
Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
В Балтийском море стартовали учения НАТО
В воскресенье, 9 июня, в Балтийском море стартуют учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019, в которых будут задействованы 44 корабля.
Обновлено вчера в 01:00
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения после отравления
Обновлено в 07:38
Кино
Marvel показала первый кадр из сериала про Локи
В интернете появился официальный логотип, а также кадр из нового сериала о Локи — персонаже киновселенной Marvel.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Космос
В подмосковном Щелково откроется производство космических аппаратов
Сборочное производство космических аппаратов появится в Московской области в Щелковском городском округе.
Обновлено 07 июня в 10:30
Общество
Жители российского города массово захотели бежать в Канаду
Обновлено в 07:36
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Происшествия
На Урале очевидец спас младенца, выброшенного из окна
Как сообщает пресс-служба ведомства, пьяный житель Североуральска выбросил из окна первого этажа трехмесячного мальчика.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Крыму проходят массовые обыски у крымских татар
Обыск проводил следователь Сергей Махнев - руководитель следственной группы по девятому крымскому делу "Хизб ут-тахрир"; по его словам, дело Эскендера Сулейманова объединят с этим делом.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51
Здоровье
Фармаколог дал рекомендации по сбору дорожной аптечки в отпуск
«Чтобы избежать изжоги и дискомфорта в области живота и эпигастрии, необходимо положить в аптечку препараты из группы антацидов — алюминия фосфат, ангидрит и магния карбонат», — цитирует Журавлеву агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 06:30
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Украина намеренно сорвала разведение сил и средств в ЛНР
Украинская сторона в очередной раз сорвала реализацию первого этапа разведения сил и средств, предусмотренного Рамочным решением Минской Контактной группы от 21.09.2016 г. Об этом сегодня заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.
Обновлено в 05:38
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Политика
Тимошенко заявила о готовности к коалиции с партией Зеленского
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объединиться с ее партией для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:10