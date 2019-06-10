В Microsoft рассказали о новом XboxМедиаКорСеть 06:15

На конференции Electronic Entertainment Expo представители Microsoft поделились подробностями об игровой консоли Xbox следующего поколения. Кодовое название новинки - Project Scarlett.

В Microsoft рассказали о новом Xbox

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