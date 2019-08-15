Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователейКоммерсантъ 16:20
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator. Заявление было сделано после того, как портал Motherboard обнаружил факт найма корпорацией подрядчиков для прослушки звонков по Skype.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Челси» в Суперкубке УЕФА
Обновлено в 17:50
Общество
Отчислен за финансовую неуспеваемость
Почти одна пятая российских домохозяйств находится под риском социальной эксклюзии, следует из расчетов экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено в 18:29
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Технологии
Эксперт рассказал о задачах квантовых компьютеров
В ближайшем будущем квантовые компьютеры станут незаменимы при решении задач, связанных с искусственным интеллектом и ограниченных по времени.
Обновлено в 21:02
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой
Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.
Обновлено в 21:01
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Общество
Жвачкин: томский олигарх может стать еще одним крупным застройщиком
Жвачкин: томский олигарх может стать еще одним крупным застройщиком В Томской области может появиться еще один застройщик.
Обновлено в 06:10
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.
Обновлено в 07:50
Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по MH17
Украинские следователи передали в Нидерланды материалы уголовного дела о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского Boeing рейса MH17, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 05:17
Здоровье
Минздрав сообщил о росте числа россиян с синдромом Дауна
Число людей с синдромом Дауна увеличилось в РФ примерно на 30 процентов за последние пять лет, сообщается в статистическом сборнике министерства здравоохранения России за 2018 год.
Обновлено в 20:43
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Филадельфии произошла стрельба
Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 66 рублей впервые с мая
Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 66 рублей впервые с 3 мая 2019 года.
Обновлено в 11:36
Общество
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Экономика
Определены даты проведения ПМЭФ-2020
Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 3-6 июня 2020 года.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Бузова назвала себя блокадницей
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова назвала себя блокадницей, чем вызвала раздражение пользователей социальных сетей.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Путешествия
В копеечку: летом 2019 года туристический отдых подорожал на 9-10%
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Ломидзе, в 2019 году среди граждан РФ сохраняются тенденции сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8−10 дней и максимального сокращения дополнительных услуг и экскурсий на местах.
Обновлено в 09:09
Общество
Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.
Обновлено в 20:04
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Музыка
Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом в честь его 20-летия
Кристина Агилера отметит 20-летие со дня выхода своего дебютного альбома его перезапуском в трех разных вариантах, сообщает Billboard.
Обновлено в 15:34
Экономика
Сбербанк в I полугодии увеличил выплаты правлению на 5,4%
Сбербанк в первом полугодии 2019 года выплатил членам правления вознаграждение в размере 888,4 миллиона рублей против 842,5 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, следует из ежеквартального отчета крупнейшего российского банка.
Обновлено в 11:37