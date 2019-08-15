Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator. Заявление было сделано после того, как портал Motherboard обнаружил факт найма корпорацией подрядчиков для прослушки звонков по Skype.

Общество Отчислен за финансовую неуспеваемость Почти одна пятая российских домохозяйств находится под риском социальной эксклюзии, следует из расчетов экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

Общество Любовь Соболь прекратила голодовку Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.

Технологии Эксперт рассказал о задачах квантовых компьютеров В ближайшем будущем квантовые компьютеры станут незаменимы при решении задач, связанных с искусственным интеллектом и ограниченных по времени.

Шоу-бизнес Поклонники оценили образ постройневшей актрисы Пеговой Волосы актриса заплела в две косички. Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Общество Жвачкин: томский олигарх может стать еще одним крупным застройщиком Жвачкин: томский олигарх может стать еще одним крупным застройщиком В Томской области может появиться еще один застройщик.

Политика В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.

Политика Украина передала Нидерландам уголовное дело по MH17 Украинские следователи передали в Нидерланды материалы уголовного дела о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского Boeing рейса MH17, сообщают "Украинские новости".

Здоровье Минздрав сообщил о росте числа россиян с синдромом Дауна Число людей с синдромом Дауна увеличилось в РФ примерно на 30 процентов за последние пять лет, сообщается в статистическом сборнике министерства здравоохранения России за 2018 год.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Происшествия В Филадельфии произошла стрельба Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 66 рублей впервые с мая Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в среду превысил 66 рублей впервые с 3 мая 2019 года.

Общество В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Экономика Определены даты проведения ПМЭФ-2020 Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 3-6 июня 2020 года.

Шоу-бизнес Бузова назвала себя блокадницей Российская певица и телеведущая Ольга Бузова назвала себя блокадницей, чем вызвала раздражение пользователей социальных сетей.

Политика В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.

Путешествия В копеечку: летом 2019 года туристический отдых подорожал на 9-10% Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Ломидзе, в 2019 году среди граждан РФ сохраняются тенденции сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8−10 дней и максимального сокращения дополнительных услуг и экскурсий на местах.

Общество Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Игры Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.

Музыка Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом в честь его 20-летия Кристина Агилера отметит 20-летие со дня выхода своего дебютного альбома его перезапуском в трех разных вариантах, сообщает Billboard.