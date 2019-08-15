с чего всё началось

Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.

Политика Опрос показал, за кого готовы голосовать россияне на выборах в Госдуму Исследование показало, что около четверти жителей страны (24 процента) проигнорировали бы выборы, если бы они проводились в ближайшее воскресенье, 11 процентов не знали бы, какую партию выбрать, 3 процента выразили неуверенность относительно того, пошли бы они голосовать или нет.

Происшествия В Кирове зарезали двухлетнего мальчика В Кирове убили 2-летнего мальчика, сообщается в группе ВК "Место происшествия".

Армия и оружие СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек» Как отмечает издание, чрезвычайное происшествие случилось при тестировании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были прикреплены «ядерные батарейки».

Футбол «Ахмат» оштрафован за оскорбление судьи Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что грозненский "Ахмат" наказан за использование громкой связи на стадионе в матче пятого тура чемпионата России против московского "Спартака".

Игры EA анонсировала Need for Speed Heat Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.

Транспорт Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».

Происшествия В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на Ибицу Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу.

Технологии Радиостанции пройдут оцифровку В тестировании РТРС участвуют еще две радиостанции, у которых тоже появился цифровой сигнал — Авторадио «Газпром-медиа» и «Европа Плюс» Европейской медиагруппы (ЕМГ), отметили на предприятии.

Футбол «Спартак» сыграет ответный матч с «Туном» в Лиге Европы Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Здоровье В Минздраве рассказали, чем чаще всего болеют российские школьники Специалисты, которые исследовали здоровье детей с 1 по 11 класса, отметили, что распространённость функциональных отклонений у школьников возросла почти на 15%, а хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще.

Шоу-бизнес Пугачеву оштрафуют из-за забора Специалисты отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу еще в декабре 2018 составили протокол об административном правонарушении в отношении недвижимости певицы Аллы Пугачевой.

Происшествия В массовом ДТП на Урале погибли двое полицейских В Свердловской области столкнулись автомобиль ГАЗ и два мотоцикла. В ДТП погибли двое полицейских, еще четыре человека пострадали.

Авто УАЗ трудится над новой разработкой «Патриот-2020» По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.

Общество В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.

Гаджеты IPhone 11 и iPhone 11 Pro могут получить стилус Поддержка стилуса появится в грядущем флагмане. View this post on Instagram Less than 1 month away from the new ‘iPhone 11 Pro’.