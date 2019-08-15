Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователейВедомости вчера в 22:03
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
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с чего всё началось
Издание Motherboard обратило внимание, что в информацию о конфиденциальности голосового помощника Microsoft добавилась следующая фраза: «Когда вы говорите с Cortana или другими приложениями, использующими голосовые сервисы Microsoft, компания сохраняет копию вашей аудиозаписи».РБКвчера в 19:35
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