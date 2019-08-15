Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователейВедомости вчера в 22:03
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
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Происшествия
Пассажирский А321 совершил аварийную посадку в Московской области
Обновлено вчера в 23:38
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Кобылкин назвал сумму частных инвестиций на геологоразведку Арктики
Минприроды России разработало проект программы геологоразведки арктической зоны для формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути.
Обновлено в 01:51
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
На Кубани сгорел пассажирский рейсовый автобус
В Краснодарском крае пассажирский автобус, который следовал из Архипо-Осиповки в Таганро, полностью сгорел.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Обновлено в 00:10
Политика
Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Обновлено вчера в 05:33
Общество
Водителям могут разрешить предъявлять ОСАГО в электронном виде
В соответствии с поправками, водитель, оформивший ОСАГО в электронном виде, может предъявить сотруднику ГИБДД как бумажную копию полиса, так и электронный документ на каком-либо электронном устройстве или носителе.
Обновлено вчера в 05:03
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).
Обновлено в 00:57
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Обновлено вчера в 08:36
Политика
WSJ обвинила Huawei в шпионской помощи африканским режимам
Газета The Wall Street Journal на основании собственного расследования пришла к выводу, что китайская компания Huawei оказывала помощь правительствам африканских стран в организации слежки за деятельностью политических оппонентов.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Здоровье
Врач рассказала о пользе частичного отказа от мяса
Диетолог Лидия Ионова заявила, что снижение количества потребляемого мяса может быть полезно для человека.
Обновлено вчера в 13:04
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
Обновлено вчера в 20:03
Игры
1C Entertainment анонсировала King’s Bounty II
Разработчики King's Bounty II указали, что в игре будет нелинейное повествование — действия игрока будут влиять на сюжет.
Обновлено вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Наука
Останки пингвина ростом с человека нашли в Новой Зеландии
На острове Южный в Новой Зеландии нашли станки ископаемого пингвина ростом с человека.
Обновлено вчера в 19:06
Экономика
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 00:23
Игры
EA анонсировала Need for Speed Heat
Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
Обновлено вчера в 09:25