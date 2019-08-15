Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователейВедомости вчера в 22:03

Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
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Корпорация Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Эхо Москвы01:32

СМИ: в Microsoft прослушивали разговоры пользователей

ТАССвчера в 19:47

В Microsoft прослушивают записи пользователей, пишут СМИ

Газета.Ruвчера в 17:33

Microsoft призналась в прослушке пользователей

РБКвчера в 19:35

В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей

РИА Новостивчера в 16:50

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Коммерсантъвчера в 16:20

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Rambler News Serviceвчера в 14:42
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Общество

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Экономика

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Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
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Политика

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Общество

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Наименьший размер справедливой зарплаты назвали респонденты в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани (в среднем 58 тыс. руб.), а также в Волгограде и Ярославле (59 тыс. руб.).
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Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков

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Газета The Wall Street Journal на основании собственного расследования пришла к выводу, что китайская компания Huawei оказывала помощь правительствам африканских стран в организации слежки за деятельностью политических оппонентов.
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EA анонсировала Need for Speed Heat

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