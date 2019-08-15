Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователейАргументы и Факты вчера в 19:48

Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
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Microsoft уличили в прослушивании записей пользователей — СМИ

Телеканал 360°вчера в 20:19

В Microsoft прослушивают записи пользователей, пишут СМИ

Газета.Ruвчера в 17:33

Microsoft призналась в прослушке пользователей

РБКвчера в 19:35

СМИ: в Microsoft прослушивали разговоры пользователей

ТАССвчера в 19:47

В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей

РИА Новостивчера в 16:50

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Коммерсантъвчера в 16:20

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Rambler News Serviceвчера в 14:42
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Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
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«Квартал 95» впервые спародировал Зеленского

«Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.
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Футболисты московского "Спартака" серьезно готовятся к ответному матчу против швейцарского "Туна", команда должна быть единым целым, сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
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Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на мосту между Саратовом и Энгельсом, по предварительным данным, пострадали десять человек.
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Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
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Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
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Происшествия

После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трехлетней девочки, пропавшей в среду в Омске, сообщает СУСК области.
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Ольга Казаченко объяснила свое решение сделать пластику груди

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Общество

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В России водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, смогут предъявлять документ сотруднику ГИБДД на экране гаджета, а также в распечатанном виде.
Обновлено вчера в 01:35
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан

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В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

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Общество

На островах у Хабаровска подтопило уже более 1,7 тыс. дач

Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска поднялся до отметки 570 см. В городе подтоплены 12 приусадебных участков, на близлежащих островах - порядка 1,7 тыс. дач, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:17
Общество

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В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.
Обновлено в 00:03
Происшествия

В Ленобласти водитель сбил женщин с двумя маленькими детьми

35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.
Обновлено вчера в 14:38
Политика

Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
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Общество

Рождаемость в России резко упала

По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года рождаемость в стране составила 9,9 новорожденных на 1 тысячу человек.
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Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
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Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

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Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись

Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.
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На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр

Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
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Поисковик Google начал терять клики

Поисковик Google стал терять клики.
Обновлено вчера в 16:52
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