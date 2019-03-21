Гаджеты
Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7RT на русском 05:35
Корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.
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Microsoft «убьет» Windows 7. Когда и почему перестанет работать самая популярная ОС
Телеканал 360°вчера в 20:19
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