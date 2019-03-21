Гаджеты
Microsoft прекращает поддержку Windows 7VSE42 Новости 05:41
Корпорация Microsoft с 2020 года прекращает поддержку своей операционной системы Windows 7. – Microsoft взяла на себя обязательство обеспечить поддержку ОС Windows 7 в течение 10 лет с момента ее выпуска 22 октября 2009 года.
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Microsoft «убьет» Windows 7. Когда и почему перестанет работать самая популярная ОС
Телеканал 360°вчера в 20:19
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