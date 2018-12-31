Экономика
Американский модный дом "Майкл Корс" купил своего итальянского конкурента "Джанни Версаче" за 2,12 миллиарда долларов. Когда сделка будет окончательно оформлена (предположительно до марта 2019 года) на Capri Holdings Limited.
Вести.Ru08:31
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Происшествия
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Обновлено в 07:57
Происшествия
Под завалами дома в Магнитогорске могут находиться семеро детей
Семь детей еще могут оставаться под руинами дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв
Утром в понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске (Челябинская область) произошел взрыв в доме 164 по улице Карла Маркса – предположительно, взорвался бытовой газ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Путин поручил создать правительственную комиссию по ЧП в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин на совещании с членами оперативного штаба на месте трагедии в Магнитогорске заявил, что будет создана специальная правительственная комиссия во главе с министром МЧС для ликвидации последствий обрушения дома.
Обновлено в 08:48
Единоборства
Мэйуэзер нокаутировал японского кикбоксера в первом раунде
Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший победил японского кикбоксера Тенсина Насукаву техническим нокаутом в первом раунде в бою по правилам бокса, организованном промоушеном Rizin.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске возросло до четырёх
Число погибших в результате обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске увеличилось до четырёх человек.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Путин посетил пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске
Президент не только побывал на месте трагедии в Магнитогорске, осмотрел дом и провел совещание по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме, но и заехал в больницу, куда привезли пострадавших.
Обновлено в 09:47
Происшествия
ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Гражданина США Пола Уилана 28 декабря задержали в Москве при проведении шпионской акции, сообщают российские информагентства со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 03:34
Политика
Медведев увеличил срок пребывания в России для жителей Донбасса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев увеличил срок временного пребывания на территории страны для граждан Украины, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 08:24
Политика
МИД прокомментировал задержание американца за шпионаж
Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, в департаменте указали, что "вся информация, которую в настоящий момент возможно предоставить по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России".
Обновлено в 06:52
Политика
Депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев
Депутата Верховной Рады Украины Вадима Рабиновича возмутили нормы питания для украинцев, которые в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда, ввел Кабинет министров страны.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton
В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Происшествия
Момент взрыва в жилом доме в Магнитогорске попал на видео
Опубликовано видео момента взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске.
Обновлено в 03:50
Политика
МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России
Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Медведев выразил соболезнования родным погибших в Магнитогорске
Обновлено в 06:47
Политика
Первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК Украины
В Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации кандидатом в президенты были поданы документы от первого участника.
Обновлено в 03:59
Политика
Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист РФ»
Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист России», его получили 15 сотрудников средств массовой информации.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Ингушетии застрелен религиозный деятель и потомок шейха Белхороева
В Ингушетии убили правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. На него было совершено покушение.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 00:02
Политика
Пашинян и Путин договорились по цене на газ
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о достижении договоренности с президентом России Владимиром Путиным по цене на российский газ.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Жильцы дома рассказали об обрушении подъезда в Магнитогорске
В Магнитогорске произошло обрушение подъезда и нескольких этажей жилого дома.
Обновлено вчера в 22:03
Транспорт
В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида»
Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.
Обновлено вчера в 04:40
Кино
Выход комедии о блокаде отложили из-за взрыва в Магнитогорске
Режиссер Алексей Красовский отложил на неопределенный срок премьеру фильма о блокаде Ленинграда «Праздник».
Обновлено в 07:28
Происшествия
МЧС сообщило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске
Спасатели сообщили о существовании угрозы дальнейшего обрушения многоэтажного дома, поврёждённого в результате взрыва утром в понедельник.
Обновлено в 09:38
Политика
Порошенко назвал 2018-й годом побед
Обновлено в 07:43
Политика
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю приближения Нового года.
Обновлено в 05:05
Политика
Песков: Новогоднее обращение президента России не будет изменено
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина не будет изменено в связи с трагедией, произошедшей в Магнитогорске, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:57