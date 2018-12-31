Экономика

Michael Kors купил Versace за $2,12 миллиарда
Вести.Ru
08:31

Американский модный дом "Майкл Корс" купил своего итальянского конкурента "Джанни Версаче" за 2,12 миллиарда долларов. Когда сделка будет окончательно оформлена (предположительно до марта 2019 года) на Capri Holdings Limited.
Вести.Ru08:31

Подробнее о событии

Michael Kors завершил сделку по покупке Versace за 2,1 миллиарда долларов

Экономика сегодня11:52

Michael Kors завершил сделку по покупке Versace за $2,12

АБН09:43

Модный дом Michael Kors купил своего конкурента Versace

МИР 2409:22

Модный дом Michael Kors завершил покупку итальянской Versace за $2 млрд и сменил название

ПРАЙМ08:46

Michael Kors купил Versace за $2,12 миллиарда

Вести.Ru08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Обновлено в 12:14
Политика

Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве

Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Происшествия

МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске

Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено в 10:39
Политика

В новогоднем обращении президент напомнил россиянам о милосердии

В новогоднем обращении к россиянам президент Владимир Путин напомнил о милосердии и попросил не забывать тех, кто нуждается в помощи, одинок или болен.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, сообщают информагентства.
Обновлено в 07:23
Политика

ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России

Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Число погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске возросло

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Бориса Дубровского проинформировал об увеличении числа погибших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске до четырех, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа

В 4 утра по московскому времени, в Челябинской области обрушился подъезд многоэтажного дома из-за взрыва природного газа.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске, где в понедельник в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда многоквартирного дома.
Обновлено в 10:26
Происшествия

ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже

Обновлено в 03:34
Единоборства

Мейвезер одержал победу нокаутом над японским кикбоксером

Американский боксёр Флойд Мейвезер нокаутировал японского кикбоксера Тенсина Насукаву на турнире RIZIN 14 в Сайтаме.
Обновлено в 11:17
Общество

«Яндекс.Дзен» заблокировал основной канал «МБХ медиа»

«Яндекс» заблокировал основной канал «МБХ медиа» на своей платформе «Яндекс.Дзен», сообщает само издание.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске могут находиться до 40 человек

Под завалами подъезда жилого дома в Магнитогорске могут находиться от 36 до 40 человек, заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании в штабе МЧС на месте трагедии.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Дело по обстрелу автомобиля в Ингушетии передали в СК

Уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Назрани, в результате которого один человек погиб, а еще один попал в больницу, передано в Главное следственное управление СК РФ по Северному Кавказу, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Челябинской области объявят траур после ЧП в Магнитогорске

В связи с трагедией в Магнитогорске на территории Челябинской области объявят траур. Об этом заявил глава региона Борис Дубровский.
Обновлено в 03:50
Политика

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Политика

В Госдуме прокомментировали задержание гражданина США за шпионаж

Задержание гражданина США при проведении шпионской акции в Москве 28 декабря является продолжением недружественных действий Вашингтона в отношении Москвы.
Обновлено в 07:34
Политика

На Украине позавидовали стене на границе с Крымом

Бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник в отставке Олег Жданов в эфире телеканала NewsOne выразил мнение, что заграждение на российско-украинской границе должен был возвести Киев, а не Москва.
Обновлено в 11:29
Транспорт

В Крыму открыли новый участок трассы «Таврида»

Участок федеральной трассы "Таврида" протяженностью 85 километров открыт сегодня в Крыму.
Обновлено вчера в 04:40
Политика

Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист РФ»

Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист России», его получили 15 сотрудников средств массовой информации.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Из-за взрыва в жилом доме в Магнитогорске разрушено 26 квартир

В жилом доме в Магнитогорске, где после взрыва газа частично обрушился подъезд, были разрушены 26 квартир.
Обновлено в 11:00
Политика

Депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев

Депутата Верховной Рады Украины Вадима Рабиновича возмутили нормы питания для украинцев, которые в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда, ввел Кабинет министров страны.
Обновлено в 09:17
Политика

Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о жертвах взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.
Обновлено в 10:25
Общество

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Польша объявила тендер на строительство канала через Балтийскую косу

Обновлено в 12:27
Политика

Путин запретил экономить на расселении жильцов из дома в Магнитогорске

Если безопасность проживания в квартирах в доме Магнитогорска, где произошел взрыв газа, повлекший обрушение подъезда, вызывает хотя бы малейшие сомнения, жильцы должны быть расселены, заявил президент Владимир Путин.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton

В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Магнитогорске

Два человека погибли при взрыве газа в подъезде многоквартирного дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину

Обновлено вчера в 17:11
ещё по теме
Майкл Корс
Американский дизайнер
Майкл Корс - американский дизайнер, совладелец дома моды Capri Holdings и бренда одежды, аксессуаров и парфюма Michael Kors.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Versace
Итальянская компания
Итальянская компания, основанная в 1978 году модельером Джанни Версаче, производитель модной одежды, парфюмерии, часов, товаров для дома, аксессуаров и других предметов роскоши. После смерти Версаче в 1997 году управление концерном перешло к его младшей сестре, Донателле Версаче. Эмблемой компании служит медуза Ронданини.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное