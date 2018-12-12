Армия и оружие
Телеканал «Звезда» опубликовал взлет российского легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35, который «был совершен на режиме форсажа практически вертикально».
Lenta.ru09:37
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с чего всё началось
В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном новейшему истребителю МиГ-35, съемочной группе телеканала «Звезда» удалось заснять взлет самолета, который был совершен на режиме форсажа практически вертикально.ТК Звездавчера в 21:03
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