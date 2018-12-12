Армия и оружие

МиГ-35 вертикально взлетел на форсаже
Lenta.ru
09:37

Телеканал «Звезда» опубликовал взлет российского легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35, который «был совершен на режиме форсажа практически вертикально».
Lenta.ru09:37
с чего всё началось

Первая воздушная съемка новейших истребителей МиГ-35: эксклюзивные кадры

В новом выпуске программы «Военная приемка», посвященном МиГ-35, съемочной группе телеканала «Звезда» удалось впервые заснять полет новейших истребителей с рампы транспортного самолета. На кадрах МиГ-35 совершают сложные маневры в непосредственной близости от транспортника.
ТК Звездавчера в 21:01

Подробнее о событии

Опубликовано видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже

Взгляд.ру11:06

Опубликовано видео взлета МиГ-35 на форсаже

РИА Новости10:36

ТК «Звезда» сообщил о «вертикальном взлёте» МиГ-35 на форсаже

Военное обозрение10:15

МиГ-35 вертикально взлетел на форсаже

Lenta.ru09:37

Военные показали видео полёта новейших истребителей МиГ-35

Фонтанка.Ру00:23

Новейшие истребители МиГ‐35 показали в полете

Телеканал 360°вчера в 23:39

Вертикальный взлет новейшего МиГ-35 на форсаже: уникальная съемка

ТК Звездавчера в 21:03
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган заявил о начале военной операции в Сирии в ближайшие дни

В ближайшие дни турецкая армия начнёт военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Представители Минобороны России и Израиля обсудят ситуацию в Сирии

Представители Генштабов ВС России и Израиля 12 декабря проведут встречу в Москве, в ходе которой обсудят безопасность на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Сирии.
Обновлено вчера в 06:15
Армия и оружие

В Генштабе заявили об усилении НАТО у границ России

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление военного присутствия НАТО вблизи российских границ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам

Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие

«Мертвая рука»: СМИ США напомнили о российской системе «Периметр»

Если США все же выйдут из Договора о РСМД, Россия может начать модернизировать разработанную в "холодную войну" систему автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", которую на Западе называют "Мертвой рукой".
Обновлено в 10:59
Армия и оружие

Более 8 тыс. военных отразили условную химическую атаку в Поволжье

Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа в составе соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в проверке на готовность к действиям в случае применении противником химического оружия.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

В Росгвардии объяснили цель закупки 15 бронеавтомобилей «Урал»

Ранее в СМИ появилась информация, что Росгвардия закупает 15 автомобиле «Урал», которые якобы предназначены для разгона митингов.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Корвет Балтийского флота выполнил плановые ракетные стрельбы в море

Обновлено в 10:21
Армия и оружие

«Яндекс.Карты» случайно раскрыл секретные объекты Турции и Израиля

Сервис «Яндекс.Карты» случайно раскрыл точное местоположение 300 военных объектов Турции и Израиля, а также двух военных баз НАТО.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Шойгу объяснил доминирование России на Армейских играх

Что именно позволяет российским военнослужащим постоянно побеждать в Армейских международных играх, раскрыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Подлодки Тихоокеанского флота проекта 949А получат ракеты «Калибр»

Минобороны РФ планирует оснастить атомные подводные лодки проекта 949А Тихоокеанского флота крылатыми ракетами «Калибр».
Обновлено вчера в 22:40
Армия и оружие

ВСУ минирую автомобильные дороги на южном направлении

Украинские силовики, готовясь к наступательной операции, уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в районе населённых пунктов Славное, Березовое и Тарамчук.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Командующему Балтфлотом присвоено звание адмирала

Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Военный эксперт назвал главное преимущество комплекса «Авангард»

Заместитель президента Российской академии ракетно-артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков рассказал телеканалу "Звезда" о главном преимуществе военного комплекса "Авангард".
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников провел прием граждан по личным вопросам

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Российский перспективный многофункциональный лёгкий истребитель. Истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Многофункциональный комплекс МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника.
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