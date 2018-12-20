Происшествия
Истребитель МиГ-29 сбросил дополнительные подвесные топливные баки при взлете с аэродрома в Ейске, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Отмечается, что инцидент произошел на аэродроме центрального боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ.
РИА Новости10:16
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