Происшествия

В Ейске МиГ-29 уронил топливные баки при взлете
РИА Новости
10:16

Истребитель МиГ-29 сбросил дополнительные подвесные топливные баки при взлете с аэродрома в Ейске, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Отмечается, что инцидент произошел на аэродроме центрального боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ.
РИА Новости10:16

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В Ейске МиГ-29 уронил топливные баки при взлете

РИА Новости10:16

МиГ-29 уронил топливные баки при взлете в Ейске

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Российский истребитель МиГ-29 потерял топливные баки в окрестностях Ейска

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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
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