Происшествия
МиГ-29 рухнул в Каспийское мореТВ Центр 03:26
Самолет ВВС Азербайджана МиГ-29 упал в Каспийское море во время тренировочных полетов. Инцидент произошел вечером, 24 июля.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:06, Вашингтон
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Политика
СБУ задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга
Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Финляндия обвинила Россию в воздушном вторжении
Самолет пролетел в общей сложности около 25 километров в воздушном пространстве Финляндии и покинул его через две минуты — в 9:25.
Обновлено в 09:52
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено в 09:16
Финансы
Госдолг Украины превысил $80 млрд
Государственный долг Украины за месяц вырос на 2,5% и составил $80,35 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
Обновлено в 09:23
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Игры
Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах
Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.
Обновлено в 07:23
Политика
Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома
Обновлено в 10:03
Происшествия
Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 08:06
Кино
В Сети появился трейлер российского «Чернобыля»
Обновлено вчера в 21:20
Теннис
Кузнецова не поедет на турнир в Вашингтон из-за проблем с визой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не будет участвовать в теннисном турнире в Вашингтоне, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:58
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено в 05:09
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Под Петербургом у построенного для переселенцев дома рухнула стена
Единственный в поселке Рахья под Санкт-Петербургом дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, лишился части стены.
Обновлено в 09:48
Наука
В Китае нашли древние руины времен династий Шан и Чжоу
Руины древних объектов, относящихся ко временам правления династий Шан и Чжоу (1600-256 гг. до н.э.), обнаружены в городе Уси восточной китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 04:27
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Музыка
Сын Виктора Цоя планирует выпустить альбом
Музыкант планирует выпустить полноценный альбом.33-летний наследник звезды 80-х ведёт тихий образ жизни, не появляюсь в новостях.
Обновлено в 08:16
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Космос
NASA объявило подрядчика для создания жилого модуля окололунной станции Gateway
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о выборе подрядчика для создания жилого модуля будущей окололунной станции Gateway.
Обновлено вчера в 14:59
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Футбол
Клопп объяснил, почему возвращение Коутиньо в «Ливерпуль» невозможно
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
Обновлено в 04:52
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group создадут российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, говорится в совместном релизе, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 07:10
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Народный артист Анатолий Торопов умер 25 июля в возрасте 91 год, сообщается в четверг на сайте Государственного академического Малого театра.
Обновлено в 09:50
Гаджеты
Смартфон Honor 20 Pro выходит в России
Бренд Honor поделился подробностями российского выхода смартфона Honor 20 Pro, который был представлен два месяца назад.
Обновлено в 09:07