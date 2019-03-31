МиГ-27 потерпел крушение в ИндииМосковский Комсомолец 04:22

с чего всё началось

Истребитель МиГ-27 военно-воздушных сил Индии разбился неподалеку от города Джодхпур в штате Раджастан. Об этом сообщает газета Times of India.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.

Армия и оружие Сакральные жертвы: за что судили советских военных в Литве Судили тех, кто в январе 1991 года разгонял толпу, штурмовавшую Вильнюсскую телебашню. Тогда погибли 14 демонстрантов.

Политика ЦИК Украины опубликовал первые итоги выборов президента Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с 26,99 процента голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 1,1 процента бюллетеней.

Технологии Софт на здоровье Проект "Виртуальная больница 2.0" охватывает медицинские центры, медуниверситеты и бизнес.

Автоспорт В Ferrari подозревают проблемы с цилиндром двигателя В Ferrari подозревают, что причиной падения скорости стала неправильная работа одного из цилиндров двигателя на машине монегаска.

Происшествия В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин Двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.

Экономика Социальные пенсии в России повысятся с 1 апреля Пенсии по государственному обеспечению в России вырастут на 2% с 1 апреля этого года. Таким образом в среднем они составят 9266 рублей.

Политика Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Общество Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.

Политика Избиратели на Украине голосуют «за Путина» Украинские избиратели не желают отдавать свои голоса никому из 39 кандидатов на пост президента страны и, получив бюллетень, вписывают имя российского лидера Владимира Путина.

Политика Договор о дружбе и сотрудничестве Украины с РФ прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля после того, как Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать.

Политика Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.

Культура NYT сообщила об исчезновении картины Леонардо да Винчи из музея в ОАЭ Сотрудники Лувра Абу-Даби (филиал парижского музея в ОАЭ) не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi), которая должна была быть выставлена в музее еще в сентябре прошлого года, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим В пятницу, 29 марта, в Стерлитамаке выступала певица МакSим. Насладиться концертом и послушать любимые песни пришло немало людей.

Политика Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него.