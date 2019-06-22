Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажаГазета.Ru вчера в 11:57
Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда". Выполнение сложного элемента попало на видео. Отмечается, что вертолет вращается вокруг своей оси, в то же время выполняя полет на скорости 90 км/ч.
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с чего всё началось
Вертолет выполнил перемещение в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 километров в час. «Звезда» публикует кадры выполнения фигуры высшего пилотажа российским вертолетом Ми-28.ТК Звезда21 июня в 23:06
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