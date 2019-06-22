Армия и оружие

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажаГазета.Ru 11:57

Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда". Выполнение сложного элемента попало на видео. Отмечается, что вертолет вращается вокруг своей оси, в то же время выполняя полет на скорости 90 км/ч.
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«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа: видео

Вертолет выполнил перемещение в пространстве «по горизонтальной спирали» на скорости свыше 90 километров в час. «Звезда» публикует кадры выполнения фигуры высшего пилотажа российским вертолетом Ми-28.
ТК Звездавчера в 23:06

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Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Газета.Ru11:57

«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа: видео

ТК Звездавчера в 23:06

Российский вертолет «Ночной охотник» показал на видео новую фигуру высшего пилотажа

ФАН11:14

Ми-28 выполнил «новую фигуру высшего пилотажа»

Lenta.ru10:54

На видео показали высший пилотаж \"Ночного охотника

ГЛАС.RU08:10

Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео

Актуальные Новости02:36

«Официального названия пока нет». Вертолет «Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа

Фонтанка.Ру11:33
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Политика

МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии

МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 12:14
Общество

Противники гей-парада в Киеве начали молитвенное стояние на его пути

Обновлено в 08:17
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Спорт

Самбистка Бондарева завоевала золото Европейских игр в Минске

Обновлено в 12:23
Политика

Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии

Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.
Обновлено в 11:52
Происшествия

На Пермском тракте микроавтобус отбросило в отбойник после столкновения с цементовозом

Обновлено в 10:27
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео

Обновлено в 08:49
Происшествия

Соседи Бориса Джонсона вызвали полицию из-за криков в доме политика

Бывшему главе британского МИДа и экс-мэру Лондона Борису Джонсону пришлось разговаривать с полицейскими, после того как его соседи пожаловались на женские крики из его дома.
Обновлено в 10:21
Наука

По атомному радио впервые передали музыку

Ученые сообщили, что радио проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 20 июня в 02:49
Культура

Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко

Обновлено в 01:30
Здоровье

Наказывают ли аптеки за продажу лекарственных средств содержащих наркотические вещества без рецепта врача

В соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, продажа лекарственных препаратов производится на основании предъявляемых покупателями рецептов врачей, оформленных в установленном порядке, а также без рецептов в соответствии с инструкцией по применению лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Общество

На ганзейские площадки в Пскове не пустят со своим алкоголем

На площадки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени не пропустят со своим алкоголем, но его можно будет приобрести в кафе и ресторанах, расположенных на территории праздничного пространства.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова опровергла предположения о сделанной пластике губ

Российская исполнительница, поэт и композитор Ирина Дубцова опровергла предположения поклонников о сделанной ею пластике губ.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Иранские военные показали сбитый американский беспилотник

Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

Тюремный срок Марии Бутиной сократили

Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
Политика

Борис Джонсон высказался по поводу выплаты отступных ЕС за брексит

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон высказал своё мнение по поводу выплаты отступных Европейскому союзу за брексит.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 14:22
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие

Сирийская армия сбила беспилотник террористов

Обновлено в 10:10
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов

Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Хоккей

«Торонто» обменял 39-летнего Марло в «Каролину»

39-летний нападающий Патрик Марло был обменян из "Торонто" в "Каролину", сообщает журналист Эллиотт Фридман в Твиттере.
Обновлено в 12:28
Футбол

«Реал» создаёт свою женскую футбольную команду

"Сливочные" намерены осуществить покупку женской команды "Такон", заняв место этого клуба в женской лиге Испании.
Обновлено в 11:44
Футбол

Дзюба, Оздоев, Мак и Мевля провели тренировку с «Зенитом»

Футболисты «Зенита», которые не участвовали в игре с «Ваккером» провели тренировку вместе с командой.
Обновлено в 09:27
Политика

Россияне массово сдают билеты на рейсы в Грузию

Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Обновлено в 09:05
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