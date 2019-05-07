Мгновенная смерть. Новое свидетельство по Superjet-100. ВидеоНациональная служба новостей 13:24

Один из пассажиров, которые выживший в катастрофе самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet-100 при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево», поведал о происходившем на борту до и после приземления.

Транспорт Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.

Шоу-бизнес Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.

Авто Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.

Шоу-бизнес Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.

Политика Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.

Происшествия В Дагестане произошел пожар на АЗС "В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.

Авто Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар В конце апреля состоялась встреча владельца фирмы Александра Сердцева и инвестора Андрея Братенькова с министром промышленности и торговли Новосибирской области Андреем Гончаровым, на которой обсуждались планы по разработке на базе Marussia нового спорткара.

Политика В ЛНР открыли еще 17 пунктов приема документов на гражданство России "Для реализации права жителей ЛНР обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, 7 мая текущего года, в Луганской народной республике начали свою работу 17 подразделений миграционной службы территориальных органов внутренних дел МВД ЛНР", - сообщили в ЦОС МВД.

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Общество На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.

Гаджеты Представлена операционная система Android 10 Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.

Политика В Госдепе подтвердили отставку посла США на Украине в мае Представитель американского внешнеполитического ведомства подтвердил информацию о предстоящей в мае отставке посла США на Украине Мари Йованович.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская со скандалом ушла из театра 32-летняя актриса решила сменить карьеру и стать певицей. Звезда заявила, что уйдет из театра после завершения сезона.

Происшествия Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Кино Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.

Происшествия В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров» Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.

Происшествия Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.

Шоу-бизнес 50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.

Общество Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.