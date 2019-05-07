Трагедия в Шереметьеве

Мгновенная смерть. Новое свидетельство по Superjet-100. ВидеоНациональная служба новостей 13:24

Один из пассажиров, которые выживший в катастрофе самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet-100 при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево», поведал о происходившем на борту до и после приземления.
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Мгновенная смерть. Новое свидетельство по Superjet-100. Видео

Национальная служба новостей13:24

Выживший в Шереметьево пассажир Молчанов: «Шесть рядов прополз на карачках»

Московский Комсомолец07:49
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Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Происшествия

«Аэрофлот» более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

Обновлено в 12:27
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей из-за трагедии в Шереметьеве

Светская львица и телеведущая Алена Водонаева очень тяжело переживает трагедию, которая произошла в Шереметьеве.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова

Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
Обновлено в 06:55
Футбол

Комментарий «Матч ТВ» по трансляции матча «Ливерпуль» — «Барселона»

Спасибо за понимание, — говорится в сообщении канала «Матч ТВ».
Обновлено в 16:17
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Дагестане произошел пожар на АЗС

"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 10:49
Авто

Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар

В конце апреля состоялась встреча владельца фирмы Александра Сердцева и инвестора Андрея Братенькова с министром промышленности и торговли Новосибирской области Андреем Гончаровым, на которой обсуждались планы по разработке на базе Marussia нового спорткара.
Обновлено в 10:04
Политика

В ЛНР открыли еще 17 пунктов приема документов на гражданство России

"Для реализации права жителей ЛНР обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, 7 мая текущего года, в Луганской народной республике начали свою работу 17 подразделений миграционной службы территориальных органов внутренних дел МВД ЛНР", - сообщили в ЦОС МВД.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Обновлено в 08:11
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Гаджеты

Представлена операционная система Android 10

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено в 14:35
Политика

В Госдепе подтвердили отставку посла США на Украине в мае

Представитель американского внешнеполитического ведомства подтвердил информацию о предстоящей в мае отставке посла США на Украине Мари Йованович.
Обновлено вчера в 17:26
Шоу-бизнес

В Сети набирает обороты флэшмоб в поддержку Микеллы Абрамовой

Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская со скандалом ушла из театра

32-летняя актриса решила сменить карьеру и стать певицей. Звезда заявила, что уйдет из театра после завершения сезона.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Трагедия Sukhoi Superjet 100 свелась к трем версиям

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Москве задержали пятерых нелегальных «банкиров»

Полицейские пресекли в Москве деятельность группы из пяти человек, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, через которую прошло в общей сумме более миллиарда рублей.
Обновлено в 13:14
Общество

Сергей Собянин уволил главу столичного департамента ЖКХ

Обновлено в 05:47
Происшествия

Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены

Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Авто

Suzuki выпустили ограниченную версию Suzuki Swift Sport

Новинка получила черные 18-дюймовые легкосплавные диски OZ Racing и низкопрофильную резину Michelin Pilot Sport 4. Suzuki Swift Sport Katana дополнительно получил «губу» на передний бампер и дополнительные накладки на пороги «под карбон».
Обновлено в 13:55
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Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт узкофюзеляжный, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Также является первым российским самолетом, разработанным в России с использованием исключительно цифровых технологий проектирования. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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