Трагедия в Шереметьеве
Мгновенная смерть. Новое свидетельство по Superjet-100. ВидеоНациональная служба новостей 13:24
Один из пассажиров, которые выживший в катастрофе самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet-100 при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево», поведал о происходившем на борту до и после приземления.
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Выживший в Шереметьево пассажир Молчанов: «Шесть рядов прополз на карачках»
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