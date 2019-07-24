Армия и оружие
Межконтинентальная ракета «Тополь» поразила цель в КазахстанеГазета.Ru 16:20
Учебная боевая часть ракеты с точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, заключили в Минобороне. Ранее сообщалось, что в Минобороны намерены провести пуски ракет "Сармат" в 2019-2021 годах.
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Россия проведет тестовые запуски межконтинентальных баллистических ракет
Евразия Daily24 июля в 03:08
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