Армия и оружие

Межконтинентальная ракета «Тополь» поразила цель в КазахстанеГазета.Ru 16:20

Учебная боевая часть ракеты с точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, заключили в Минобороне. Ранее сообщалось, что в Минобороны намерены провести пуски ракет "Сармат" в 2019-2021 годах.
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