Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливеBFM.ru вчера в 22:30

В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
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"Не стоит сразу искать "зраду": На Украине готовятся к худшему из-за решения Морского трибунала ООН

Царьградвчера в 18:09

Трибунал ООН по морскому праву должен сегодня огласить решение по иску Украины к России по Керченскому инциденту

Эхо Москвы00:03

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

BFM.ruвчера в 22:30

В ООН сегодня вынесут приговор по инциденту в Керченском проливе

Krym.News00:45
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Общество

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Армия и оружие

Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению

В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

В России хотят создать электромагнитные ракеты

В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.
Обновлено вчера в 02:30
Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

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Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13

АТОР сообщает со ссылкой на данные местной префектуры, что информации о пострадавших иностранных туристах, в том числе россиянах, нет.
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Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться»

Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».
Обновлено в 02:42
Авто

Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль

Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ и конструкторское бюро «Спектр» приступают к созданию нового электромобиля на базе российского спорткара Marussia.
Обновлено вчера в 12:53
Общество

Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе

По информации страховой организации, уязвимость в системе хранения привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, данным банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям клиентов, воспользовавшихся её услугами за последние 16 лет.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Задержана глава ростовского УФНС

Исполняющая обязанности руководителя УФНС по Ростовской области Ирина Александрова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия

В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре

Обновлено вчера в 09:18
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено 23 мая в 16:35
Футбол

«Монако» уступил «Ницце», но сохранил прописку в Лиге 1

Клуб россиянина Александра Головина сумел сохранить место в элитном дивизионе чемпионата Франции, даже несмотря на поражение от «Ниццы» в последнем матче Лиги 1 сезона 2018/19.
Обновлено в 02:27
Общество

Новое телевидение придет через девять дней

Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене.
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Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
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Политика

Путин вручил в Кремле государственные награды

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Обновлено 23 мая в 07:43
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Мануэл Фернандеш: «Уход Смородской - лучшее, что случилось с „Локо“»

30-й тур "Локомотив" – "Уфа" – 14.00 (мск) Полузащитник "Локомотива" рассказал в интервью "СЭ" о контракте, общении с Юрием Семиным, словах Ольги Смородской и оценил свою игру в сезоне.
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Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу для того, чтобы принять участие в работе закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).
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В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5

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