Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливеBFM.ru вчера в 22:30
В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
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Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие
Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению
В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
В России хотят создать электромагнитные ракеты
В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.
Обновлено вчера в 02:30
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13
АТОР сообщает со ссылкой на данные местной префектуры, что информации о пострадавших иностранных туристах, в том числе россиянах, нет.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
Полковник-миллиардер из ФСБ начал «истово молиться»
Начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, арестованный по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, развесил в своей камере в московском СИЗО «Лефортово» несколько икон и стал «истово молиться».
Обновлено в 02:42
Авто
Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль
Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ и конструкторское бюро «Спектр» приступают к созданию нового электромобиля на базе российского спорткара Marussia.
Обновлено вчера в 12:53
Общество
Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе
По информации страховой организации, уязвимость в системе хранения привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, данным банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям клиентов, воспользовавшихся её услугами за последние 16 лет.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Задержана глава ростовского УФНС
Исполняющая обязанности руководителя УФНС по Ростовской области Ирина Александрова была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре
Обновлено вчера в 09:18
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено 23 мая в 16:35
Футбол
«Монако» уступил «Ницце», но сохранил прописку в Лиге 1
Клуб россиянина Александра Головина сумел сохранить место в элитном дивизионе чемпионата Франции, даже несмотря на поражение от «Ниццы» в последнем матче Лиги 1 сезона 2018/19.
Обновлено в 02:27
Общество
Новое телевидение придет через девять дней
Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене.
Обновлено в 02:30
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Трамп заявил, что огорчен отставкой Мэй
Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен решением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Наряды выбирала сама: Альбина Джанабаева делится фотографиями с Каннского кинофестиваля
40-летняя Альбина Джанабаева лишилась стилиста и справилась своими силами.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Путин вручил в Кремле государственные награды
Российский лидер Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.
Обновлено 23 мая в 07:43
Футбол
Мануэл Фернандеш: «Уход Смородской - лучшее, что случилось с „Локо“»
30-й тур "Локомотив" – "Уфа" – 14.00 (мск) Полузащитник "Локомотива" рассказал в интервью "СЭ" о контракте, общении с Юрием Семиным, словах Ольги Смородской и оценил свою игру в сезоне.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Россиянам открыли безвизовый въезд еще в одну страну
Всего, по состоянию на 26 марта россияне имеют возможность безвизового въезда в 118 стран мира, рассказала "РГ" пресс-секретарь компании Henley & Partners, Россия и СНГ Полина Кулешова.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «российской угрозы»
НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 00:39
Политика
Викторию Нуланд не пускают в Россию
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу для того, чтобы принять участие в работе закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).
Обновлено вчера в 05:37
Здоровье
Ученые придумали, как бороться с хронической бессонницей без таблеток
С 1903 года веронал уже массово прописывали пациентам от бессонницы.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, с чего начинался день ее свадьбы
Певица Настя Каменских в Instagram рассказала, с чего начинался день ее свадьбы.
Обновлено в 01:55
Космос
Над Астраханью заметили загадочную колонну в ночном небе
В паблике астрономов любителей, очевидец рассказал, что наблюдал в небе звезды, которые летели друг за другом.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Дагестане в пятницу, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено вчера в 20:45
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено 23 мая в 09:29