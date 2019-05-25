Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливеBFM.ru вчера в 22:30

Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

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