Политика

Международный трибунал постановил освободить украинских моряковАМИТЕЛ 25 мая в 07:29

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, сообщает "Звезда". Перехваченные и конфискованные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" необходимо вернуть Украине, следует из вердикта инстанции.
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Что произошло за день: суббота, 25 мая

Интерфакс25 мая в 13:25

МИД Украины: Киев ожидает от России выполнения решения морского трибунала

ТАСС25 мая в 07:23

Трибунал ООН потребовал от России отпустить задержанных в керченском проливе моряков и вернуть Украине три корабля

Эхо Москвывчера в 00:02

Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

РИА Новости25 мая в 07:29

Международный суд обязал Россию освободить украинских моряков

РБК25 мая в 06:54

В Германии поддержали решение трибунала ООН по украинским морякам

RT на русском25 мая в 13:24

Морской трибунал потребовал от России освободить украинские корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе

Комсомольская правда25 мая в 07:09
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Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
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Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
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Обновлено в 02:45
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Сборная России по хоккею завоевала бронзу на чемпионате мира

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В Мурманской области загорелись два склада

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Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
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В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, что на грядущих выборах в Верховную раду будет симпатизировать всем партиям, кроме «Блока Петра Порошенко».
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Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам

Позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:36
Наука

Оригами-структура превратила сжатие в распространяющееся растяжение

Эксперименты показали, что после удара по крайнему сегменту сначала в первых нескольких сегментах происходит интенсивная сжимающая деформация, однако затем на этом же крае формируется одиночная волна интенсивного растяжения, которая «обгоняет» сжатие и распространяется до другого края с небольшим затуханием, тогда как сжатие затухает практически полностью в первых нескольких сегментах.
Обновлено 25 мая в 04:02
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