Футбол

Международный кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер»Bookmaker-ratings.ru 10:13

На стадионах США, Европы и Азии проходит седьмой в истории розыгрыш Международного кубка чемпионов. Сегодня «Манчестер Юнайтед» минимально одолел «Интер» благодаря голу 17-летнего нападающего Мэйсона Гринвуда.
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Шикарный гол Гринвуда — в видеообзоре матча «Манчестер Юнайтед» — «Интер»

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«Манчестер Юнайтед» – «Интер»: ставки на матч Кубка чемпионов

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