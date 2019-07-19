Футбол
Международный кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер»Bookmaker-ratings.ru 10:13
На стадионах США, Европы и Азии проходит седьмой в истории розыгрыш Международного кубка чемпионов. Сегодня «Манчестер Юнайтед» минимально одолел «Интер» благодаря голу 17-летнего нападающего Мэйсона Гринвуда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Манчестер Юнайтед» — «Интер». Прогноз (к. 1.60) и ставки на МКЧ 20 июля 2019 года
LiveSport.ru18 июля в 20:17
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Политика
МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero
Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 08:17
Политика
Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.
Обновлено в 13:16
Космос
«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Авто
Hyundai Accent и Elantra получат вариатор
Напомним, что Hyundai Accent фактически является двойником продающегося в России Hyundai Solaris, однако теперь машины будут заметно отличаться, поскольку помимо вариатора Accent получит также 1,6-литровый мотор Smartstream с комбинированным впрыском топлива.
Обновлено в 02:24
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Спорт
Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
Россиянка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом на десятом этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым
Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.
Обновлено в 11:48
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Наука
Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей
Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено в 02:57
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 12:44
Общество
Онищенко раскритиковал идею не считать пиво алкоголем
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС раскритиковал инициативу Минпромторга смягчить действующие ограничения на розничные продажи пива.
Обновлено в 12:28
Футбол
«Ростов» и «Спартак» определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».
Обновлено в 13:24
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Политика
Президент Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. С минуты на минуту он появится на аглофабрике ММК.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче
Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено в 12:10
Общество
Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp
Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Обновлено в 12:00
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24