На стадионах США, Европы и Азии проходит седьмой в истории розыгрыш Международного кубка чемпионов. Сегодня «Манчестер Юнайтед» минимально одолел «Интер» благодаря голу 17-летнего нападающего Мэйсона Гринвуда.

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Политика МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

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Космос «Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.

Авто Hyundai Accent и Elantra получат вариатор Напомним, что Hyundai Accent фактически является двойником продающегося в России Hyundai Solaris, однако теперь машины будут заметно отличаться, поскольку помимо вариатора Accent получит также 1,6-литровый мотор Smartstream с комбинированным впрыском топлива.

Футбол «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.

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Происшествия Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.

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