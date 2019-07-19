"Манчестер Юнайтед" в матче Международного кубка чемпионов в Сингапуре с минимальным счетом победил "Интер" (1:0). Единственный гол забил 17-летний нападающий Мэйсон Гринвуд. ❄️ Ice cool composure and finish way beyond his years.

Все про Спорт ру

Общество Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.

Политика В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.

Космос Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.

Армия и оружие Китайский эсминец прибудет в Санкт-Петербург с визитом Эсминец военно-морского флота Китая «Си Ань» прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом, это произойдет 24 июля.

Политика Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.

Политика Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.

Политика МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами "На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.

Спорт Бондарь завоевал бронзу ЧМ в прыжках в воду с вышки Россиянин Александр Бондарь занял третье место в соревнованиях по прыжкам в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Музыка Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну.

Энергетика Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.

Происшествия Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда Стало известно, что кроме основной почты, злоумышленники взломали аккаунт в социальной сети Twitter.

Происшествия Фанат арестован за продажу свитеров с поддельным автографом Макдэвида По имеющейся у полиции информации, Сингх успел продать два свитера с поддельными подписями за 1400 долларов, а также обманул другого болельщика на $ 23 тыс. Мужчина выходил на связь с потенциальными покупателями, утверждая, что работает в Edmonton Oilers Entertainment Group.

Наука Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Происшествия В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.

Общество Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.

Культура Известный продюсер посоветовал Алибасову уволить пиарщиков Девочки, композитор Сергей Галоян, талант продюсера Ивана Шаповалова, который нашел все это соединил, скомпилировал.