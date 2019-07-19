Футбол
Гол Гринвуда принес «МЮ» победу над «Интером»Спорт-Экспресс 09:35
"Манчестер Юнайтед" в матче Международного кубка чемпионов в Сингапуре с минимальным счетом победил "Интер" (1:0). Единственный гол забил 17-летний нападающий Мэйсон Гринвуд. ❄️ Ice cool composure and finish way beyond his years.
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«Манчестер Юнайтед» — «Интер». Прогноз (к. 1.60) и ставки на МКЧ 20 июля 2019 года
LiveSport.ru18 июля в 20:17
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