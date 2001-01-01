Спортивное мероприятие решено организовать в 2023-2024 годах Вице-премьер РФ Ольга Голодец по итогам совещания в Республике Алтай сообщила журналистом о решении провести в регионе международные соревнования по рафтингу, сообщает ТАСС.

Международный чемпионат по рафтингу проведут в Горном Алтае

Политика Посол Украины рассказал о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник объяснил, чего от Европы ожидает Украина и почему страна больше не хочет полагаться на Германию и европейцев.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз» Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.

Авто Тот самый Москвич-2141: 15 модификаций, которых вы не видели Многообещающий дебют в 1986 году Москвича-2141 – первого в истории завода переднеприводного автомобиля — сразу омрачился отсутствием по-настоящему подходящего вместительному хэтчбеку мотора.

Политика Оскорбивший Путина грузинский телеведущий вернется в эфир Отстраненный на два месяца после оскорблений в адрес президента России Владимира Путина телеведущий Георгий Габуния сможет вернуться к работе, заявил новый генеральный директор телеканала «Рустави 2» Паата Салия в эфире Palitra TV.

Общество В Италии умер руководитель громкого расследования 1990-х «Чистые руки» В Милане в возрасте 89 лет скончался бывший прокурор Франческо Саверио Боррелли, который в начале 1990-х годов возглавлял начавшееся в городе громкое антикоррупционное расследование «Чистые руки», сообщает Reuters.

Происшествия Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.

Политика Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Энергетика Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe Дания выдала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe, по которому планируется прокачивать природный газ из Норвегии в Польшу.

Общество В США шесть человек погибли из-за жары Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.

Финансы По данным CFTC спекулянты в США сократили ставки на рост курса рубля Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 0.99% до 32 133 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Происшествия В Приамурье из-за ливней провалился участок федеральной трассы «Амур» Из-за сильных ливней 10-метровый участок дороги практически по всей ширине провалился на два метра. Объехать место провала невозможно.

Происшествия Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.

Происшествия При стрельбе на севере Москвы пострадали два человека На севере Москвы неизвестный ранил двух человек из травматического пистолета.

Единоборства Уайт пережил нокдаун, но победил Риваса Британский тяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) победил по очкам колумбийца Оскара Риваса (26-1, 18 КО) и сохранил титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Армия и оружие Россия доставила гумпомощь в Восточную Гуту Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили более двух тонн гумпомощи в населённый пункт Дарайя в Восточной Гуте, заявил представитель ЦПВС Сергей Дубровин.