Спорт
Международный чемпионат по рафтингу проведут в Горном АлтаеАМИТЕЛ 22:39
Спортивное мероприятие решено организовать в 2023-2024 годах Вице-премьер РФ Ольга Голодец по итогам совещания в Республике Алтай сообщила журналистом о решении провести в регионе международные соревнования по рафтингу, сообщает ТАСС.
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