Политика

Международный арктический форум открывается в ПетербургеИнтерфакс - Россия 02:24

Interfax-Russia.ru - Пятый Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" открывается в Петербурге во вторник, сообщает официальный сайт форума. "Нулевой" день форума прошел в понедельник. Завершится форум в среду, 10 апреля.
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Форум «Арктика - территория диалога» сегодня начал свою работу в Санкт-Петербурге

Ненецкая ТРКвчера в 08:27

Заседание государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Трансляция завершена

ТАСС11:40

Что такое Международный арктический форум?

АиФ Санкт-Петербург03:43

В Петербурге стартует второй день Арктического форума

Мойка78вчера в 15:58

Молодежь представляет проекты на Международном Арктическом форуме

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РИА Новости выпустило спецленту к международному арктическому форуму

РИА Новостивчера в 03:31

В Петербурге открылся нулевой день арктического форума, его посвятили молодежи

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 04:34
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Экономика

Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Кокорин: вот так работают над нашим делом. Ну ещё посидим

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил в суде, на котором рассматривается его дело и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по обвинению в избиении нескольких человек в центре Москвы.
Обновлено в 13:12
Здоровье

Установлены виды рака, которые чаще всего диагностируются у россиян

В России выросли показатели диагностируемого у населения рака. Специалисты подсчитали, какие его виды выявляются медиками чаще всего.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Политика

Путин иронично ответил на вопрос о встрече с Трампом

Как пишет издание РИА Новости, журналист поинтересовался у Путина, сдержит ли по его мнению президент США Дональд Трамп обещание, ранее анонсированное американским пресс-секретарём Сарой Сандерс, о приглашении российского визави в Штаты.
Обновлено в 12:07
Политика

Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Политика

Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:45
Энергетика

Путин: Россию вполне устраивают сегодняшние цены на нефть

Президент Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что Россию устраивают сегодняшние цены на нефть.
Обновлено в 10:57
Общество

Британского хакера осудили за шантаж посетителей порносайтов

В NCA считают дело британского хакера одним из самых серьезных случаев в сфере киберпреступлений, когда-либо расследуемых ведомством.
Обновлено в 10:07
Экономика

В Китае предложили запретить майнинг биткоинов

Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют.
Обновлено в 10:39
Энергетика

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Политика

Британский парламент одобрил перенос Brexit на 30 июня

Палата общин британского парламента одобрила план премьер-министра Терезы Мэй перенести срок выхода из Евросоюза с 12 апреля на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 12:43
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Космос

Мурманчане могут выбрать имя для «безымянной» карликовой планеты

Пользователи интернета могут проголосовать за имя для плутоида 2007 OR10, крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы.
Обновлено в 12:59
Здоровье

Нерождённому ребёнку удалось спасти жизнь матери

Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных

Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено в 13:15
Политика

Минюст США в течение недели обнародует доклад Мюллера

В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено в 10:32
Экономика

Приток мигрантов в Россию спал до минимума

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Югре завели дело из-за хранения детского питания в здании морга

Следователи завели дело о халатности после обнаружения просроченного детского питания на складах Югорской городской больницы, находящихся в здании морга, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:41
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Политика

Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года

Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено в 12:50
Общество

Названы условия переселения в другой район по реновации

Участников программы реновации смогут переселять в другой район при наличии их добровольного согласия, данного в письменной форме.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Транспорт

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Политика

Мнучин: США продолжат применять санкции против России

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что политика антироссийских санкций показала свою успешность, поэтому Вашингтон продолжит применять ограничения в отношении Москвы.
Обновлено в 11:02
Транспорт

Стали известны сроки открытия всей платной трассы Москва–Петербург

Расчетный скоростной режим на магистрали будет достигать 150 км / ч. 5 марта стало известно, что проезд по всей трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется водителям легковых автомобилей в 2 тыс. рублей.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа

Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Футбол

Судья матча «Локомотив» — «Зенит» получил неуд за работу

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
Обновлено в 08:51
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