Политика
Международный арктический форум открывается в ПетербургеИнтерфакс - Россия 02:24
Interfax-Russia.ru - Пятый Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" открывается в Петербурге во вторник, сообщает официальный сайт форума. "Нулевой" день форума прошел в понедельник. Завершится форум в среду, 10 апреля.
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Форум «Арктика - территория диалога» сегодня начал свою работу в Санкт-Петербурге
Ненецкая ТРКвчера в 08:27
В Петербурге открылся нулевой день арктического форума, его посвятили молодежи
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 04:34
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Сергей Иванов, работавший на матче 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
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