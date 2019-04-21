Армия и оружие
Международный аэропорт в Триполи возобновил работуRT на русском 02:53
«Воздушная навигация в международный аэропорт Митига открыта», — говорится в сообщении. Как отмечается, уже принят рейс из Стамбула.
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Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Россиян ждут рекордно длинные выходные на майские праздники
В начале мая россияне получат возможность отдохнуть на длинных праздничных выходных, при этом следующая возможность сделать перерыв в работе на такой продолжительный срок появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 02:46
Гаджеты
В Сети появились первые макеты новых iPhone
Обновлено в 01:35
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Технологии
Неудачная One Night возродилась под именем Kingdom of Night
Действие Kingdom of Night происходит в небольшом городке в штате Аризона.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
SpaceX неудачно испытала двигатели нового корабля Crew Dragon
Испытания двигателей для космического корабля Сrew Dragon, с помощью которого SpaceX Илон Маск планирует доставлять астронавтов на МКС и обратно, завершились «аномалией» на испытательной капсуле корабля.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд
Обновлено вчера в 11:16
Общество
«Не бойтесь, что вас назовут колхозниками»: шесть модных вещей, которые спасут от грязной весны
Обновлено в 03:12
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Баскетбол
Дадли и Батлер заработали удаление, Эмбиид получил неспортивный
Форвард хозяев Джаред Дадли набросился на соперника, а защитник «76-х» Джимми Батлер вступился за одноклубника.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье
Специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае, среди них палы сухой травы, горевшие свалки, обрывы ЛЭП и переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.
Обновлено в 02:06
Общество
Как московские улицы влияют на русский язык
Названия многих улиц в присоединённых населённых пунктах совпадали с московскими.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Боевики ИГ убили 35 солдат сирийской армии за два дня
Обновлено вчера в 04:16
Музыка
Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой
Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Очевидцы: пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика в Химках
По словам свидетелей происшествия, нетрезвый мужчина, избил 11-летнего мальчика, решив вступится за своего семилетнего сына, у которого ранее произошла ссора с одиннадцатилетним школьником.
Обновлено вчера в 14:45
Единоборства
7 тысяч зрителей на питерском UFC – почти антирекорд года. Но бои были отличные
Бои в «Юбилейном» вживую посмотрело 7326 зрителей (все билеты распродали).
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие
Экипаж нового противодиверсионного катера «Грачонок» войск и сил на Северо-Востоке России убыл на учебу в Санкт-Петербург
Обновлено в 01:08
Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение возлюбленной
Обновлено вчера в 19:15
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Россия арендует на 49 лет Тартус в Сирии
Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
В Японии автобус наехал на толпу пешеходов
Муниципальный автобус в воскресенье, 21 апреля, врезался в группу пешеходов в крупном японском портовом городе Кобе на острове Хонсю, сообщает Kyodo.
Обновлено в 03:17
Общество
В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика
Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.
Обновлено вчера в 21:03
Хоккей
Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ
Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
Обновлено в 01:01
Происшествия
Нотр-Дам практически спасли от полного разрушения
Обновлено в 02:26
Политика
Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву
Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:13
Общество
Гороскоп на 21 апреля 2019 года
Скорпион День сложится продуктивно и удачно, если вы не будете пренебрегать помощью окружающих.
Обновлено вчера в 14:59