Армия и оружие

Международный аэропорт в Триполи возобновил работуRT на русском 02:53

«Воздушная навигация в международный аэропорт Митига открыта», — говорится в сообщении. Как отмечается, уже принят рейс из Стамбула.
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Международный аэропорт Триполи возобновил работу

ТАСС02:55

Ожесточенные бои начались у аэропорта Триполи, сообщают СМИ

Газета.Ruвчера в 13:27

Авиационные власти открыли воздушное пространство над Триполи

РИА Новости02:46

Закрыт международный аэропорт в Триполи

Вести.Ruвчера в 22:28

Международный аэропорт в Триполи вновь закрыт

Говорит Москвавчера в 23:59

Аэропорт в Триполи закрыт из-за воздушной тревоги

ФАНвчера в 20:44

Международный аэропорт в Триполи возобновил работу

RT на русском02:53
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Происшествия

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 160

Обновлено в 03:14
Политика

На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:42
Общество

Россиян ждут рекордно длинные выходные на майские праздники

В начале мая россияне получат возможность отдохнуть на длинных праздничных выходных, при этом следующая возможность сделать перерыв в работе на такой продолжительный срок появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 02:46
Гаджеты

В Сети появились первые макеты новых iPhone

Обновлено в 01:35
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Технологии

Неудачная One Night возродилась под именем Kingdom of Night

Действие Kingdom of Night происходит в небольшом городке в штате Аризона.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

SpaceX неудачно испытала двигатели нового корабля Crew Dragon

Испытания двигателей для космического корабля Сrew Dragon, с помощью которого SpaceX Илон Маск планирует доставлять астронавтов на МКС и обратно, завершились «аномалией» на испытательной капсуле корабля.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд

Обновлено вчера в 11:16
Общество

«Не бойтесь, что вас назовут колхозниками»: шесть модных вещей, которые спасут от грязной весны

Обновлено в 03:12
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Баскетбол

Дадли и Батлер заработали удаление, Эмбиид получил неспортивный

Форвард хозяев Джаред Дадли набросился на соперника, а защитник «76-х» Джимми Батлер вступился за одноклубника.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Специалисты назвали предварительные причины пожаров в Забайкалье

Специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае, среди них палы сухой травы, горевшие свалки, обрывы ЛЭП и переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.
Обновлено в 02:06
Общество

Как московские улицы влияют на русский язык

Названия многих улиц в присоединённых населённых пунктах совпадали с московскими.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Боевики ИГ убили 35 солдат сирийской армии за два дня

Обновлено вчера в 04:16
Музыка

Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой

Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Очевидцы: пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика в Химках

По словам свидетелей происшествия, нетрезвый мужчина, избил 11-летнего мальчика, решив вступится за своего семилетнего сына, у которого ранее произошла ссора с одиннадцатилетним школьником.
Обновлено вчера в 14:45
Единоборства

7 тысяч зрителей на питерском UFC – почти антирекорд года. Но бои были отличные

Бои в «Юбилейном» вживую посмотрело 7326 зрителей (все билеты распродали).
Обновлено вчера в 19:23
Армия и оружие

Экипаж нового противодиверсионного катера «Грачонок» войск и сил на Северо-Востоке России убыл на учебу в Санкт-Петербург

Обновлено в 01:08
Спорт

Лыжник Устюгов сделал предложение возлюбленной

Обновлено вчера в 19:15
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено вчера в 13:14
Политика

Россия арендует на 49 лет Тартус в Сирии

Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия

В Японии автобус наехал на толпу пешеходов

Муниципальный автобус в воскресенье, 21 апреля, врезался в группу пешеходов в крупном японском портовом городе Кобе на острове Хонсю, сообщает Kyodo.
Обновлено в 03:17
Общество

В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика

Положительная динамика наметилась в состоянии писателя Дмитрия Быкова, который находится под наблюдением врачей.
Обновлено вчера в 21:03
Хоккей

Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ

Главной звездой признан нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Виннипег Джетс» (3:2, 4-2).
Обновлено в 01:01
Происшествия

Нотр-Дам практически спасли от полного разрушения

Обновлено в 02:26
Политика

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:13
Общество

Гороскоп на 21 апреля 2019 года

Скорпион День сложится продуктивно и удачно, если вы не будете пренебрегать помощью окружающих.
Обновлено вчера в 14:59
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