Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на 2 млрд долларовГлобалМСК.ру 03:06

Уточняется, что международные резервы страны на 3 мая составляли 491,8 миллиарда долларов, в то время как 26 апреля это значение было равно 489,8 миллиарда.
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Международные резервы России за неделю выросли на $900 млн

Rambler News Serviceвчера в 09:39

Международные резервы России выросли на 0,4%

News.ruвчера в 09:27

За неделю международные резервы России выросли на $1,1 млрд

Профильвчера в 11:10

Международные резервы РФ за неделю выросли на 2 млрд долларов

Банки.рувчера в 09:16

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,1 млрд

ПРАЙМвчера в 09:15

Международные резервы РФ с 26 апреля по 3 мая выросли на $2 млрд

Интерфаксвчера в 09:04

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд

ТАССвчера в 09:19
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Общество

Увеличилась площадь лесного пожара в нацпарке «Заповедное Прибайкалье»

Обновлено в 01:57
Происшествия

Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Полиция в Киеве задержала общественницу за георгиевскую ленту

Директора Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную задержали в Киеве за георгиевскую ленту.
Обновлено в 03:54
Общество

Мэрия Нарвы не разрешила традиционное шествие 9 мая

Согласно принятому 8 мая распоряжению в рамках публичного мероприятия «День победы», заявленного госпожой Олениной как частным организатором, разрешено провести митинг на Петровской площади Нарвы, однако последующее народное шествие к месту братского захоронения близ речного порта — не разрешено.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100

После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
Обновлено в 03:17
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Суд огласил приговор Кокорину и Мамаеву

Суд признал футболистов Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 07:59
Общество

Праздничный парад в честь Дня Победы начался в Донецке

В столице ДНР начался военный парад в честь 74 годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщает ИА «Красная Весна».
Обновлено в 03:32
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Авто

Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено вчера в 04:27
Хоккей

«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли

"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье

Биохакинг и никакой пластики: «Комсомолка» узнала секрет нового лица Стаса Михайлова

На свой «полтинник» певец не выглядел совсем - похудевший, поджарый, пышущий здоровьем. А главное, с изменившимся до неузнаваемости лицом.
Обновлено в 01:39
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Казанских чиновников обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей

В марте заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать Школпитнадзор — орган, контролирующий качество еды в школьных столовых, напоминает «Национальная служба новостей».
Обновлено вчера в 12:28
Музыка

Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»

Обновлено 07 мая в 11:25
Политика

Зеленский сделал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Четыре человека погибли в сорвавшемся с моста грузовике на Сахалине

В Смирныховском районе Сахалинской области четыре человека погибли в грузовике, сорвавшемся с моста в реку.
Обновлено в 02:58
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Обновлено в 00:56
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Политика

Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы

По Красной площади проехали два таких автомобиля: с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым, которые командуют и принимают парад.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Российские ПВО нейтрализовали очередную атаку на базу «Хмеймим»

Обновлено вчера в 11:34
Футбол

Кадыров возмутился после приговора Кокорину и Мамаеву

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 02:47
Политика

ЕС, Франция, Германия и Британия обеспокоены решением Ирана по СВПД

Евросоюз, главы МИД Франции, Германии и Великобритании обеспокоены решением Ирана приостановить часть обязательств по соглашению по иранской ядерной программе (СВПД), говорится в их совместном заявлении.
Обновлено в 03:48
Кино

Российские зрители выбрали любимые фильмы о войне

Обновлено вчера в 13:18
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки на переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» на торговых переговорах с Вашингтоном.
Обновлено вчера в 21:26
Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Происшествия

При пожаре в жилом доме на юге Москвы погиб один человек

По сообщению агентства «Москва», проводилась эвакуация жильцов.
Обновлено в 03:39
Хоккей

Кондратьев продлил контракт с «Амуром»

Хабаровский «Амур» заключил новый контракт с защитником Максимом Кондратьевым.
Обновлено в 02:26
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:51
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