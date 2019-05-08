Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на 2 млрд долларовГлобалМСК.ру 03:06
Уточняется, что международные резервы страны на 3 мая составляли 491,8 миллиарда долларов, в то время как 26 апреля это значение было равно 489,8 миллиарда.
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Происшествия
Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»
Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Полиция в Киеве задержала общественницу за георгиевскую ленту
Директора Института правовой политики и социальной защиты Елену Бережную задержали в Киеве за георгиевскую ленту.
Обновлено в 03:54
Общество
Мэрия Нарвы не разрешила традиционное шествие 9 мая
Согласно принятому 8 мая распоряжению в рамках публичного мероприятия «День победы», заявленного госпожой Олениной как частным организатором, разрешено провести митинг на Петровской площади Нарвы, однако последующее народное шествие к месту братского захоронения близ речного порта — не разрешено.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100
После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
Обновлено в 03:17
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Суд огласил приговор Кокорину и Мамаеву
Суд признал футболистов Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 07:59
Общество
Праздничный парад в честь Дня Победы начался в Донецке
В столице ДНР начался военный парад в честь 74 годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщает ИА «Красная Весна».
Обновлено в 03:32
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Авто
Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT
Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено вчера в 04:27
Хоккей
«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли
"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье
Биохакинг и никакой пластики: «Комсомолка» узнала секрет нового лица Стаса Михайлова
На свой «полтинник» певец не выглядел совсем - похудевший, поджарый, пышущий здоровьем. А главное, с изменившимся до неузнаваемости лицом.
Обновлено в 01:39
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Казанских чиновников обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей
В марте заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать Школпитнадзор — орган, контролирующий качество еды в школьных столовых, напоминает «Национальная служба новостей».
Обновлено вчера в 12:28
Музыка
Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»
Обновлено 07 мая в 11:25
Политика
Зеленский сделал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Четыре человека погибли в сорвавшемся с моста грузовике на Сахалине
В Смирныховском районе Сахалинской области четыре человека погибли в грузовике, сорвавшемся с моста в реку.
Обновлено в 02:58
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено в 00:56
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Политика
Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы
По Красной площади проехали два таких автомобиля: с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым, которые командуют и принимают парад.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Российские ПВО нейтрализовали очередную атаку на базу «Хмеймим»
Обновлено вчера в 11:34
Футбол
Кадыров возмутился после приговора Кокорину и Мамаеву
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 02:47
Политика
ЕС, Франция, Германия и Британия обеспокоены решением Ирана по СВПД
Евросоюз, главы МИД Франции, Германии и Великобритании обеспокоены решением Ирана приостановить часть обязательств по соглашению по иранской ядерной программе (СВПД), говорится в их совместном заявлении.
Обновлено в 03:48
Кино
Российские зрители выбрали любимые фильмы о войне
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки на переговорах
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» на торговых переговорах с Вашингтоном.
Обновлено вчера в 21:26
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Происшествия
При пожаре в жилом доме на юге Москвы погиб один человек
По сообщению агентства «Москва», проводилась эвакуация жильцов.
Обновлено в 03:39
Хоккей
Кондратьев продлил контракт с «Амуром»
Хабаровский «Амур» заключил новый контракт с защитником Максимом Кондратьевым.
Обновлено в 02:26
Хоккей
Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ
В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:51