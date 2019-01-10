Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на 0,9 млрд долларов
Международные резервы России за неделю выросли на 0,9 млрд долларовБанки.ру08:05
Международные резервы РФ на 28 декабря составили 466,9 млрд долларов против 466 млрд на 21 декабря 2018 года. Такие данные (на конец отчетных дат) приводятся на сайте Банка России.
Банки.ру08:05
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Международные резервы России в последнюю неделю 2018 года выросли на $900 млн
Rambler News Service08:13
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Финансы
The Economist: рубль остается недооцененным по «индексу Биг Мака»
«Индекс Биг Мака»: «Индекс Биг Мака» — неофициальный индикатор рынка валют, который позволяет оценить покупательную способность с помощью гамбургера McDonald's.
Обновлено в 17:30
Финансы
Общий объем торгов на Мосбирже в 2018 году превысил 860 трлн рублей
Общий объем торгов на биржевых рынках в 2018 году составил 861,1 трлн рублей.
Обновлено в 10:29
Финансы
Значимость курса рубля против доллара постепенно снижается
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Обновлено в 05:00
Финансы
Ипотечные ставки в США снизились до минимума с апреля 2018 года
"Снижение ипотечных ставок в сочетании с продолжающимся ростом доходов и пониженными ценами на энергоносители является позитивным сигналом для потребительского сектора, который должен привести к улучшению продаж жилья", - отметил главный экономист ипотечной корпорации Сэм Хейтер.
Обновлено в 11:33
Финансы
Экономист посоветовал россиянам скупать валюту
Россиянам стоит начать скупать валюту.
Обновлено в 04:47
Финансы
Концерн «Россиум» получил 53% акций НПФ «Нефтегарант»
Концерн "Россиум" Романа Авдеева получил 53% акций НПФ "Нефтегарант", следует из сообщения концерна.
Обновлено в 13:02
Финансы
Криптовалюты валятся после сообщений об атаке на Ethereum Classic
Основные криптовалюты в четверг резко падают в цене после сообщения о хакерской атаке на сеть Ethereum Classic.
Обновлено в 03:28
Финансы
Королевский подарок: почему укрепляется рубль
Курс американской валюты опустился ниже 67 рублей, полностью нивелировав весь декабрьский подъем.
Обновлено в 00:21
Финансы
Покупка юаня выгодна: зачем ЦБ РФ уходит от доллара
Перевод российских резервов из доллара в евро, юани и иены за II квартал 2018 года составил $100 млрд.
Обновлено в 06:48
Финансы
Журавлев: Россия постепенно отказывается от доллара
Банк нарастил долю различных валют в резервах до 14,7% с 12,4%. Теперь в активах: фунты стерлингов, японские иены, канадские и австралийские доллары, а также швейцарские франки.
Обновлено в 06:05
Финансы
Credit Agricole советует покупать канадский доллар против франка
Дивергенция в ожиданиях в отношении денежно-кредитной политики Банка Канады и Швейцарского национального банка в сочетании с улучшением настроений к риску может принести прибыль длинной позиции по доллар/франку (CAD/CHF), считают стратеги Credit Agricole Мануэль Оливери, а также Эрик Вилория, о чем они написали в заметке для клиентов в среду.
Обновлено в 05:59
Финансы
Курс доллара: лучшие аналитики сделали прогноз на 2019 год
Агентство Рейтер опубликовало свежий прогноз ведущих аналитиков по курсу доллара на 2019 год.
Обновлено в 02:22
Финансы
Как Аляска живет на доходы от нефти
Пенсии, как и в России, платят из собранных в текущем периоде налогов и отчислений, а фонд, в который поступают сверхдоходы от продажи нефти, служит для того, чтобы обеспечить будущие поколения в случае непредвиденного экономического кризиса.
Обновлено в 13:16
Гаджеты
Выручка TSMC в 2018 году оказалась рекордной
Компания TSMC отчиталась за декабрь 2018 года, четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год в целом.
Обновлено в 08:05
Финансы
Долг Молдовы перед международными кредиторами вырос на 2,7%
За январь-сентябрь 2018 года долг Молдовы перед международными кредиторами увеличился на 2,7%, до $1 млрд 382,52 млн.
Обновлено в 00:53