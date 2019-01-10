Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на 0,9 млрд долларов
Банки.ру
08:05

Международные резервы РФ на 28 декабря составили 466,9 млрд долларов против 466 млрд на 21 декабря 2018 года. Такие данные (на конец отчетных дат) приводятся на сайте Банка России.
Банки.ру08:05

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Международные резервы РФ к концу 2018 года достигли почти $470 млрд

Росбалт10:34

В ЦБ сообщили о росте международных резервов России

RT на русском08:56

Международные резервы РФ выросли на $900 млн

News.ru08:45

Международные резервы РФ за последнюю неделю 2018 года выросли на $0,9 млрд

REGNUM08:26

Международные резервы России в последнюю неделю 2018 года выросли на $900 млн

Rambler News Service08:13

Международные резервы РФ за последнюю неделю 2018 года выросли до $466,9 млрд

ТАСС08:08

Международные резервы РФ с 21 по 28 декабря выросли на $0,9 млрд

Интерфакс08:02
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 20:07, Ашберн
Финансы

The Economist: рубль остается недооцененным по «индексу Биг Мака»

«Индекс Биг Мака»: «Индекс Биг Мака» — неофициальный индикатор рынка валют, который позволяет оценить покупательную способность с помощью гамбургера McDonald's.
Обновлено в 17:30
Финансы

Общий объем торгов на Мосбирже в 2018 году превысил 860 трлн рублей

Общий объем торгов на биржевых рынках в 2018 году составил 861,1 трлн рублей.
Обновлено в 10:29
Финансы

Значимость курса рубля против доллара постепенно снижается

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Обновлено в 05:00
Финансы

Ипотечные ставки в США снизились до минимума с апреля 2018 года

"Снижение ипотечных ставок в сочетании с продолжающимся ростом доходов и пониженными ценами на энергоносители является позитивным сигналом для потребительского сектора, который должен привести к улучшению продаж жилья", - отметил главный экономист ипотечной корпорации Сэм Хейтер.
Обновлено в 11:33
Финансы

Экономист посоветовал россиянам скупать валюту

Россиянам стоит начать скупать валюту.
Обновлено в 04:47
Финансы

Концерн «Россиум» получил 53% акций НПФ «Нефтегарант»

Концерн "Россиум" Романа Авдеева получил 53% акций НПФ "Нефтегарант", следует из сообщения концерна.
Обновлено в 13:02
Финансы

Криптовалюты валятся после сообщений об атаке на Ethereum Classic

Основные криптовалюты в четверг резко падают в цене после сообщения о хакерской атаке на сеть Ethereum Classic.
Обновлено в 03:28
Финансы

Королевский подарок: почему укрепляется рубль

Курс американской валюты опустился ниже 67 рублей, полностью нивелировав весь декабрьский подъем.
Обновлено в 00:21
Финансы

Покупка юаня выгодна: зачем ЦБ РФ уходит от доллара

Перевод российских резервов из доллара в евро, юани и иены за II квартал 2018 года составил $100 млрд.
Обновлено в 06:48
Финансы

Журавлев: Россия постепенно отказывается от доллара

Банк нарастил долю различных валют в резервах до 14,7% с 12,4%. Теперь в активах: фунты стерлингов, японские иены, канадские и австралийские доллары, а также швейцарские франки.
Обновлено в 06:05
Финансы

Credit Agricole советует покупать канадский доллар против франка

Дивергенция в ожиданиях в отношении денежно-кредитной политики Банка Канады и Швейцарского национального банка в сочетании с улучшением настроений к риску может принести прибыль длинной позиции по доллар/франку (CAD/CHF), считают стратеги Credit Agricole Мануэль Оливери, а также Эрик Вилория, о чем они написали в заметке для клиентов в среду.
Обновлено в 05:59
Финансы

Курс доллара: лучшие аналитики сделали прогноз на 2019 год

Агентство Рейтер опубликовало свежий прогноз ведущих аналитиков по курсу доллара на 2019 год.
Обновлено в 02:22
Финансы

Как Аляска живет на доходы от нефти

Пенсии, как и в России, платят из собранных в текущем периоде налогов и отчислений, а фонд, в который поступают сверхдоходы от продажи нефти, служит для того, чтобы обеспечить будущие поколения в случае непредвиденного экономического кризиса.
Обновлено в 13:16
Гаджеты

Выручка TSMC в 2018 году оказалась рекордной

Компания TSMC отчиталась за декабрь 2018 года, четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год в целом.
Обновлено в 08:05
Финансы

Долг Молдовы перед международными кредиторами вырос на 2,7%

За январь-сентябрь 2018 года долг Молдовы перед международными кредиторами увеличился на 2,7%, до $1 млрд 382,52 млн.
Обновлено в 00:53
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