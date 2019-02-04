Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $7,9 млрдТАСС 09:15

Международные резервы РФ на 1 февраля 2019 года составили $477,7 млрд, что на $7,9 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Международные резервы России выросли на 1,7% за неделю

RT на русском14:26

Россия резко увеличила свои международные резервы

URA.Ru12:04

Международные резервы России в январе выросли на 1,6%

РИА Новости08:30

Международные резервы России выросли в январе на $7,45 млрд

Известия10:17

Международные резервы России за неделю выросли на $7,9 млрд

ТАСС09:15

Международные резервы России составили 477,7 млрд долларов

Телеканал 360°10:23

Зачем ЦБ меняет доллары на юани

Ведомости05 февраля в 04:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 22:03, Ашберн
Музыка

Россию на «Евровидении-2019» представит Сергей Лазарев

Обновлено в 16:02
Наука

Британские ученые выяснили, стоит ли смешивать вино с пивом

Британские ученые пришли к выводу, что употребление вина и пива в один вечер не приведет к более сильному похмелью, чем в ситуации, когда эти напитки употребляются по отдельности.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие

В Сирии погиб российский военнослужащий

Обновлено в 11:59
Космос

ТАСС: последний сигнал от телескопа «Спектр-Р» был получен 5 февраля

Последний сигнал с российского космического радиотелескопа «Спектр-Р» был получен американской станцией «Грин Бэнк» в Западной Виргинии 5 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 21:56
Транспорт

Источник заявил о прекращении прямого авиасообщения с Байконуром

Источник заявил, что с космодромом Байконур больше не осуществляется прямое авиационное сообщение. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:10
Происшествия

Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму

Обновлено в 16:13
Армия и оружие

«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»

Обновлено в 08:31
Происшествия

Боксер Александр Костромин убит в Белгороде

Российский боксер Александр Костромин был убит в Белгороде. Спортсмена застрелили возле его дома в микрорайоне "Улитка".
Обновлено в 20:53
Авто

Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге

На заводе компании Nissan в Санкт-Петербурге в четверг, 7 февраля, началось производство обновленного кроссовера Nissan Qashqai, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 10:36
Интернет

Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone

Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено в 04:36
Политика

Владимир Познер заявил, что может отказаться от атеизма

Тележурналист Владимир Познер заявил, что допускает собственный отказ от атеизма. Тем не менее, по его словам, это маловероятно.
Обновлено в 21:16
Происшествия

Идентифицировано тело пропавшего футболиста Салы

Тело пропавшего футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы было официально идентифицировано, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:12
Авто

«УАЗ Пикап» получил несколько новых опций

Обновлено в 05:17
Культура

Александра Яковлева прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Обновлено в 14:37
Происшествия

В Кургане потушили пожар на складе

Обновлено в 20:39
Общество

Умерла английская писательница Розамунда Пилчер

Обновлено в 20:54
Спорт

Биатлонистка Васильева прокомментировала свое выступление на этапе КМ

Обновлено в 19:16
Политика

Приговор Марии Бутиной могут вынести в марте

Обновлено в 18:02
Общество

Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики

Российское отделение Reebok запустило рекламную кампанию, в которой использовало провокационные лозунги, среди которых — «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу».
Обновлено в 12:50
Общество

Госдума разрешает гражданам фиксировать нарушения ПДД

Законопроект, позволяющий «народным инспекторам» штрафовать нарушителей ПДД без протокола, по факту фиксации нарушений на специальном портале, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.
Обновлено в 05:26
Культура

WSJ: Вуди Аллен подал иск против Amazon

Режиссер Вуди Аллен подал в суд иск против подразделения компании Amazon, занимающегося производством фильмов.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе у ресторана в Ростове-на-Дону

Конфликт между двумя группами мужчин (около 10 человек) перерос в драку со стрельбой. От полученных ранений скончался мужчина 35-40 лет.
Обновлено в 20:35
Кино

На 35-м году жизни умер актер Александр Зоточкин

В реанимации одной из московских больниц 6 февраля скончался актер театра, кино и ТВ Александр Зоточкин.
Обновлено в 14:55
Авто

Bentley отзывает в России 207 автомобилей

Обновлено в 21:00
Общество

Подведены первые итоги проверок бензина в России

Минпромторг, Роскачество и Росстандарт проводят масштабную проверку качества бензина на российских АЗС.
Обновлено в 06:20
Наука

Обнаружена самая древняя раковая опухоль

Обновлено в 20:12
Наука

Ученые предрекли климатический хаос на Земле

Обновлено в 02:11
Происшествия

Мамаев и Кокорин поблагодарили суд за его решение

В рамках заседания суда, защита предлагала залог, предоставляла справки о здоровье подсудимых, возмущалась, что процесс специально затягивается, а решение о продлении срока до 8 апреля было принято заранее.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков в 2005 году был задержан по подозрению в подготовке покушения на Анатолия Чубайса.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие

РФ предложила США уничтожить нарушающее ДРСМД оружие

Обновлено в 17:58
ещё по теме
Главное