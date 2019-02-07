Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $7,9 млрдТАСС 09:15
Международные резервы РФ на 1 февраля 2019 года составили $477,7 млрд, что на $7,9 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 14:17, Ашберн
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военнослужащий
Обновлено в 11:59
Происшествия
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
Обновлено в 03:24
Общество
Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики
Российское отделение Reebok запустило рекламную кампанию, в которой использовало провокационные лозунги, среди которых — «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу».
Обновлено в 12:50
Авто
В России начался выпуск обновленного Nissan Qashqai
Компания Nissan начала выпуск обновленного кроссовера Qashqai на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает японский автопроизводитель.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ опять задержали
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, ранее заподозренный в изготовлении взрывчатки, задержан почти сразу после освобождения из изолятора временного содержания (ИВС).
Обновлено в 07:24
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой
Советская, российская актриса, режиссер и общественно-политический деятель Александра Яковлева якобы была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Сегодня во Пскове продолжится допрос журналистки Светланы Прокопьевой
Дело возбуждено из-за высказываний Прокопьевой после теракта в здании ФСБ в Архангельске.
Обновлено в 01:00
Политика
Франция решила выступить против «Северного потока-2»
Власти Франции не намерены поддерживать инициативу Германии об освобождении проекта «Северный поток-2» от общих ограничений, действующих в Евросоюзе.
Обновлено в 04:58
Интернет
Приложения крупных компаний тайно записывают данные с экранов iPhone
Как отмечают специалисты, речь идет о технологии Glassbox, при помощи которой такие крупные компании, как Air Canada, Singapore Airlines, Hotels.com, Expedia, Abercrombie & Fitch и Hollister через свои приложения отслеживают и собирают данные о поведении пользователей.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Число погибших при обрушении дома в Стамбуле выросло до шести человек
По меньшей мере шесть человек погибли и 13 получили ранения после обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле, сообщил губернатор города Али Ерликайя.
Обновлено в 09:42
Интернет
В Skype появился эффект размытого фона
Обновлено в 08:51
Общество
Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС
Роскачество завершило совместный с Минпромторгом и Росстандартом пилотный проект проверки качества бензина, который был проведен на АЗС Ставропольского края.
Обновлено в 00:08
Транспорт
В ГИБДД подтвердили актуальность водительских прав с переводом
В Госавтоинспекции России заявили, что водительские удостоверения, в которых название документа «Водительские права» указано на английском и французском языках, законны.
Обновлено в 13:34
Политика
Ростуризм возглавила Зарина Догузова из администрации президента
Ранее госпожа Догузова занимала пост начальника департамента управления по общественным связям и коммуникациям в администрации президента.
Обновлено в 11:38
Наука
Ученые предсказали наступление на Земле климатического хаоса
Обновлено в 12:22
Авто
В России появится дизельный Audi Q8
Дилеры ожидают кроссоверы Audi Q8 с шильдиками TDI к концу весны.
Обновлено вчера в 11:10
Авто
Bentley отзывают 207 автомобилей в России
Всего отзывают 111 автомобилей этой модели, которые проданы за весь 2018 год. Также компания отзывает 96 авто модели Bentley Muslanne.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Москве акционер «Агрохолдинга Истра» напал на гендиректора компании
Акционер "Агрохолдинга Истра" с ножом напал на генерального директора компании Дениса Козлова.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Начался суд над Кокориным и Мамаевым
Сегодня в московском Тверском районном суде будет рассмотрено ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.
Обновлено вчера в 03:56
Авто
УАЗ «Пикап» получил новые опции
Обновлено в 04:04
Происшествия
Водителям дадут до 9 лет тюрьмы за бегство с места ДТП
В настоящее время сбежавшим с места аварии водителям грозит лишение права управления транспортными средствами на срок 1-1,5 года или административный арест на срок до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 КоАП).
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Иран представил новую баллистическую ракету «Дизфуль»
Иран в четверг продемонстрировал новую баллистическую ракету класса "земля-земля" "Дизфуль" дальностью действия 1000 км. Показ состоялся на подземном заводе по производству ракет, сообщило агентство Fars.
Обновлено в 13:04
Общество
В России появятся народные дорожные инспекторы
Госдума в первом чтении приняла законопроект о народных инспекторах, в случае принятия которого россияне смогут снимать на фото и видео нарушения правил дорожного движения (ПДД) и отправлять материалы в полицию для оформления штрафа нарушителю, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Арашуков пожаловался на условия содержания
Сенатор Рауф Арашуков, которого арестовали по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, пожаловался в суде на условия содержания – он заявил, что в СИЗО его, "действующего члена Совета Федерации", посадили в одну камеру с террористом, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:48
Кино
Режиссера «Богемской рапсодии» исключили из номинантов на премию BAFTA
Британская академия кино- и телевизионных искусств BAFTA исключила режиссера картины «Богемская рапсодия» Брайана Сингера из списка претендентов на получение премии.
Обновлено в 03:20
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Евротура
Сборная России по хоккею по буллитам одержала победу над командой Финляндии в вынесенном матче третьего этапа Евротура - Шведских игр.
Обновлено в 14:13
Технологии
Google начал удалять из поисковой выдачи запрещенные в России сайты
Поисковик Google начал удалять из поисковый выдачи запрещенные в России сайты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Ведомости».
Обновлено в 00:27