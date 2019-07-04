Международные резервы РФ на 28 июня 2019 года составили $517,1 млрд, что на $6,9 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Объем международных резервов уже четвертую неделю подряд превышает установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд.

Международные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд

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