Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрдТАСС 09:23
Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже третью неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.
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