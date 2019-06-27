Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрдТАСС 09:23

Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже третью неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.

Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд

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