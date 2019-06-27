Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрдТАСС 09:23

Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже третью неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.
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Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд

Коммерсантъ14:08

Международные резервы РФ выросли за неделю на 1,1%

News.ru10:33

Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд

ТАСС09:23

Международные резервы России обновили максимум за 5,5 лет

Rambler News Service09:26

Золотовалютные резервы России за неделю увеличились на $5,7 млрд

Московский Комсомолец09:24

Международные резервы РФ выросли за неделю почти на $6 млрд

Росбалт10:20

Международные резервы РФ с 14 по 21 июня выросли на $5,7 млрд

Интерфакс09:04
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Политика

МИД Франции приветствует возвращение РФ в ПАСЕ

Последний бой Киева проигран: российскую делегацию восстановили в правах в ПАСЕ Напомним, решение о возвращении РФ в ПАСЕ окончательно было принято на заседании 26 июня.
Обновлено в 13:11
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Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
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Происшествия

В «Ангаре» прокомментировали катастрофу Ан-24 в Бурятии

В авиакомпании "Ангара", которой принадлежит совершивший аварийную посадку самолет Ан-24 в Бурятии, прокомментировали произошедшую трагедию.
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Суд отправил дело о гибели детей на Сямозере на новое рассмотрение

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Первые очки виртуальной реальности для подготовки военнослужащих представил заместитель исполнительного директора Рязанского радиозавода (входит в «Росэлектронику») Игорь Чернышов в студии «Звезды» на юбилейном форуме «Армия-2019».
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Кино

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Происшествия

Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 2 тыс. кв. м

Площадь пожара на горящем складе на Ярославском шоссе в столице составляет 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг.
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Политика

Климкин ответил на претензии Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.
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«Калашников» показал новый «Иж»

Компания показала городскую модификацию электромотоцикла "Иж Пульсар". В основе разработки данной модели - версия мотоцикла для Минобороны.
Обновлено в 13:00
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в поддержку сестер Хачатурян в центре столицы

Сёстры Хачатурян были задержаны год назад по обвинению в убийстве своего отца.
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Музыка

Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика

ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»

ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Армия России поможет Таджикистану на фоне угроз от террористов

Минобороны России и спецслужбы укрепят армию Таджикистана из-за участившихся угроз со стороны банд международных террористов, которые прячутся на территории Афганистана.
Обновлено в 04:43
Происшествия

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причины крушения самолета Ан-148-100В RA-61704 "Саратовских авиалиний".
Обновлено в 13:04
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено в 11:06
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Политика

Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ

26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
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Страны НАТО выступили за снижение напряженности вокруг Ирана

Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе выступили за снижение напряженности вокруг Ирана, сообщил дипломатический источник.
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Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

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«Ростов-Дон» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Соперниками «Ростов-Дона» по группе В стали польский «Люблин», румынский «Бухарест» и датский «Эсбьерг».
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Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
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Политика

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:42
Футбол

Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам.
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Путин об отравлении Скрипалей: История не стоит и пяти копеек

Президент России Владимир Путин считает, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери "не стоит и пяти копеек".
Обновлено в 14:30
Авто

Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Как удалось узнать британскому изданию Autocar, японская компания готовит новое поколение Lancer Evolution.
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