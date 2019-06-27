Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрдТАСС 09:23
Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже третью неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.
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Политика
МИД Франции приветствует возвращение РФ в ПАСЕ
Последний бой Киева проигран: российскую делегацию восстановили в правах в ПАСЕ Напомним, решение о возвращении РФ в ПАСЕ окончательно было принято на заседании 26 июня.
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Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
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Политика
Экс-президент Киргизии пообещал отстреливаться в случае попытки ареста
Бывший президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев намекнул, что даст отпор наградным пистолетом, если его попытаются арестовать, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В «Ангаре» прокомментировали катастрофу Ан-24 в Бурятии
В авиакомпании "Ангара", которой принадлежит совершивший аварийную посадку самолет Ан-24 в Бурятии, прокомментировали произошедшую трагедию.
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Армия и оружие
Очки виртуальной реальности для военных впервые показали журналистам
Первые очки виртуальной реальности для подготовки военнослужащих представил заместитель исполнительного директора Рязанского радиозавода (входит в «Росэлектронику») Игорь Чернышов в студии «Звезды» на юбилейном форуме «Армия-2019».
Обновлено в 11:08
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Обновлено вчера в 21:46
Кино
Бари Алибасов сыграет в фильме «Брат-3»
Обновлено в 08:28
Происшествия
Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 2 тыс. кв. м
Площадь пожара на горящем складе на Ярославском шоссе в столице составляет 2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг.
Обновлено в 14:29
Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.
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Авто
«Калашников» показал новый «Иж»
Компания показала городскую модификацию электромотоцикла "Иж Пульсар". В основе разработки данной модели - версия мотоцикла для Минобороны.
Обновлено в 13:00
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать акцию в поддержку сестер Хачатурян в центре столицы
Сёстры Хачатурян были задержаны год назад по обвинению в убийстве своего отца.
Обновлено в 12:03
Музыка
Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Армия России поможет Таджикистану на фоне угроз от террористов
Минобороны России и спецслужбы укрепят армию Таджикистана из-за участившихся угроз со стороны банд международных террористов, которые прячутся на территории Афганистана.
Обновлено в 04:43
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причины крушения самолета Ан-148-100В RA-61704 "Саратовских авиалиний".
Обновлено в 13:04
Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»
Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Общество
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Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Политика
Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ
26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Страны НАТО выступили за снижение напряженности вокруг Ирана
Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе выступили за снижение напряженности вокруг Ирана, сообщил дипломатический источник.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 04:10
Футбол
«Ростов-Дон» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
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Обновлено в 14:32
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Политика
ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:42
Футбол
Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил с обращением к болельщикам.
Обновлено в 12:12
Политика
Путин об отравлении Скрипалей: История не стоит и пяти копеек
Президент России Владимир Путин считает, что история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери "не стоит и пяти копеек".
Обновлено в 14:30
Авто
Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Как удалось узнать британскому изданию Autocar, японская компания готовит новое поколение Lancer Evolution.
Обновлено в 12:09