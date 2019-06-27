Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрдТАСС 09:23
Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже третью неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:28, Вашингтон
Политика
Климкин ответил на обвинения Зеленского
Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на обвинение президента Владимира Зеленского в том, что ведомство не согласовало с лидером страны ответ на ноту России по украинским морякам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:09
Политика
Президент Туниса госпитализирован
Тунисский президент Каид ас-Себси госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия в четверг.
Обновлено в 09:02
Кино
Умер актер Макс Райт из сериала «Альф»
Обновлено в 03:04
Здоровье
В Минздраве не готовы рекомендовать установку имплантов после рака груди
В Минздраве РФ поддерживают установку грудных имплантов после онкозаболеваний, но пока не могут дать такие рекомендации из-за отсутствия статистики, работа над этим уже ведется.
Обновлено в 07:58
Кино
Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»
Обновлено в 10:07
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Волкер призвал Россию отвести «войска и вооружение» в Донбассе
Что касается якобы российских вооруженных формирований, к отводу которых призвал Волкер, то напомним, что еще в сентябре 2018 года экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер признал отсутствие российских войск в Донбассе.
Обновлено в 00:45
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%
Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:04
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Наука
В Крыму найдены кости гигантской птицы
В Крыму при строительстве трассы «Таврида» обнаружены кости гигантской ископаемой птицы, которая по размерам в три раза крупнее страуса, сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-23 годов его передадут ВМФ РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 03:34
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций.
Обновлено вчера в 11:49
Технологии
«Яндекс.Такси» запустилось в Румынии и Гане под брендом Yango
"Яндекс.Такси" запустило сервис заказа онлайн-поездок в Румынии и Гане под брендом Yango, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси".
Обновлено в 06:16
Космос
В «Роскосмосе» хотят запустить «Прогресс МС-12» по сверхбыстрой схеме
Грузовой корабль «Прогресс МС-12», который планируется запустить 31 июля, полетит к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме.
Обновлено в 11:02
Технологии
Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз
По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».
Обновлено в 08:03
Музыка
Скончался лидер «Високосного года» Илья Калинников
Обновлено в 00:41
Футбол
Колобков прокомментировал новый лимит на легионеров в РПЛ
Новый формат лимита на легионеров в Чемпионате России по футболу положительно скажется на конкуренции между российскими и зарубежными футболистами, заявил 26 июня журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подала на развод
Сегодня Алена сообщила, что подала заявление на развод 26 июня. Она надеется сохранить дружбу с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 07:00
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Никакой конкретики о возрожденном Lancer Evolution пока нет, но, как предполагают коллеги из британского Autocar, модель может позаимствовать трансмиссию у хот-хэтча Renault Megane RS следующего поколения, также получив 2,0-литровую «турбочетверку» и усовершенствованную систему полного привода S-AWC собственной разработки.
Обновлено вчера в 22:59
Путешествия
Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму
В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Пойман подозреваемый в убийстве тольяттинского дзюдоиста
На одном из тольяттинских рынков задержан подозреваемый в убийстве известного дзюдоиста Евгения Кушнира.
Обновлено в 09:29
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Транспорт
Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках
Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Авто
В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur
Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
Обновлено в 08:55