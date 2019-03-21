Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрдREGNUM 09:36

На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.

Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд

Политика Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.

Хоккей СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.

Экономика Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.

Общество В Петербурге расселят пять последних аварийных домов Петербург может получить средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение последних пяти домов в городе, которые имеют статус аварийных.

Футбол Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в отборе к Евро-2020 Сборные Казахстана и Шотландии являются соперниками по группе сборной России, которая сыграет свой первый матч в отборе к Евро-2020 с фаворитами турнира командой Бельгии, которая в рейтинге ФИФА и УЕФА занимает первую строчку.

Происшествия Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».

Политика Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Политика МИД усомнился в объективности приговора Караджичу МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.

Шоу-бизнес Мать Алдонина сообщила, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена рассказала, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера после внезапной смерти матери.

Происшествия Суд отменил приговор создателю «Мужского государства» Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.

Экономика Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.

Здоровье Россиян предупредили об активности первых клещей В Роспотребнадзоре призывают россиян делать прививки против вирусного энцефалита для того, чтобы избежать инфицирования.

Футбол УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче ЛЧ Союз европейских футбольных ассоциаций принял весьма лояльное решение касательно жеста 34-летнего форварда итальянского «Ювентуса» в поединке против испанского «Атлетико».

Финансы Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населения В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).

Политика Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.

Единоборства Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.

Политика Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.

Здоровье Ямальский омбудсмен рассказал о проблемах здравоохранения в округе Ямальский омбудсмен рассказал о проблемах здравоохранения в округе Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак раскритиковал сферу здравоохранения в регионе в ходе подведения итогов своей работы в окружном заксобрании.

Кино В Волгограде умер актер Петр Зайченко Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.

Политика США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.

Политика Оренбургская и Мурманская области получили врио губернаторов Врио оренбургского губернатора президент назначил экс-премьера Свердловской области Дениса Паслера, врио главы Мурманской области стал Андрей Чибис, занимавший пост замминистра строительства и ЖКХ в федеральном правительстве.