Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрдREGNUM 09:36

На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.
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Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд

Rambler News Service09:08

Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд

REGNUM09:36

Международные резервы РФ за неделю увеличились на $3,2 млрд

ПРАЙМ09:12

Международные резервы РФ пополнились за неделю более чем на $3 млрд

Росбалт10:59

Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,2 млрд долларов

Банки.ру09:08

Международные резервы РФ с 8 по 15 марта выросли на $3,2 млрд

Интерфакс09:04

Международные резервы РФ выросли на 0,7%

News.ru09:54
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Политика

Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Хоккей

СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции

Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Экономика

Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий

Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Наука

Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Общество

В Петербурге расселят пять последних аварийных домов

Петербург может получить средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение последних пяти домов в городе, которые имеют статус аварийных.
Обновлено в 13:02
Футбол

Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в отборе к Евро-2020

Сборные Казахстана и Шотландии являются соперниками по группе сборной России, которая сыграет свой первый матч в отборе к Евро-2020 с фаворитами турнира командой Бельгии, которая в рейтинге ФИФА и УЕФА занимает первую строчку.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки

Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».
Обновлено в 06:19
Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Политика

МИД усомнился в объективности приговора Караджичу

МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Мать Алдонина сообщила, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена рассказала, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера после внезапной смерти матери.
Обновлено 19 марта в 14:20
Происшествия

Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»

Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено в 13:58
Экономика

Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году

Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 12:06
Футбол

Клаудио Маркизио: «Жаль, что Дибала играет так далеко от ворот»

Обновлено в 07:57
Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Обновлено в 14:04
Здоровье

Россиян предупредили об активности первых клещей

В Роспотребнадзоре призывают россиян делать прививки против вирусного энцефалита для того, чтобы избежать инфицирования.
Обновлено в 06:47
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о вмешательстве Киева в выборы в США. Трамп это заметил

Генпрокурор Украины рассказал о вмешательстве Киева в выборы в США.
Обновлено в 07:25
Футбол

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций принял весьма лояльное решение касательно жеста 34-летнего форварда итальянского «Ювентуса» в поединке против испанского «Атлетико».
Обновлено в 13:51
Финансы

Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населения

В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).
Обновлено в 15:25
Политика

Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая

Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Космос

Зонд «Хаябуса-2» начал подготовку к сбросу бомбы на астероид Рюгю

Обновлено в 05:36
Общество

В Москву вернется настоящая зима

Обновлено в 10:30
Единоборства

Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова

Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.
Обновлено в 13:57
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Здоровье

Ямальский омбудсмен рассказал о проблемах здравоохранения в округе

Ямальский омбудсмен рассказал о проблемах здравоохранения в округе Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак раскритиковал сферу здравоохранения в регионе в ходе подведения итогов своей работы в окружном заксобрании.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Кино

В Волгограде умер актер Петр Зайченко

Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:18
Политика

США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР

Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Политика

Оренбургская и Мурманская области получили врио губернаторов

Врио оренбургского губернатора президент назначил экс-премьера Свердловской области Дениса Паслера, врио главы Мурманской области стал Андрей Чибис, занимавший пост замминистра строительства и ЖКХ в федеральном правительстве.
Обновлено в 06:59
Общество

Росстат назвал самые трудолюбивые регионы РФ

Самым трудолюбивым российским регионом является Севастополь, где наибольшая продолжительность рабочей недели составляет 39 часов.
Обновлено в 01:34
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