Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрдREGNUM 09:36
На 8 марта международные резервы страны составляли $479,3 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $3,2 млрд, или на 0,7%.
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Политика
Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Хоккей
СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции
Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий
Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Наука
Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»
Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Общество
В Петербурге расселят пять последних аварийных домов
Петербург может получить средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение последних пяти домов в городе, которые имеют статус аварийных.
Обновлено в 13:02
Футбол
Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в отборе к Евро-2020
Сборные Казахстана и Шотландии являются соперниками по группе сборной России, которая сыграет свой первый матч в отборе к Евро-2020 с фаворитами турнира командой Бельгии, которая в рейтинге ФИФА и УЕФА занимает первую строчку.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки
Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».
Обновлено в 06:19
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Политика
МИД усомнился в объективности приговора Караджичу
МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Мать Алдонина сообщила, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена рассказала, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера после внезапной смерти матери.
Обновлено 19 марта в 14:20
Происшествия
Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»
Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено в 13:58
Экономика
Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году
Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 12:06
Здоровье
Россиян предупредили об активности первых клещей
В Роспотребнадзоре призывают россиян делать прививки против вирусного энцефалита для того, чтобы избежать инфицирования.
Обновлено в 06:47
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о вмешательстве Киева в выборы в США. Трамп это заметил
Генпрокурор Украины рассказал о вмешательстве Киева в выборы в США.
Обновлено в 07:25
Футбол
УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций принял весьма лояльное решение касательно жеста 34-летнего форварда итальянского «Ювентуса» в поединке против испанского «Атлетико».
Обновлено в 13:51
Финансы
Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населения
В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).
Обновлено в 15:25
Политика
Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая
Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Общество
В Москву вернется настоящая зима
Обновлено в 10:30
Единоборства
Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова
Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.
Обновлено в 13:57
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Здоровье
Ямальский омбудсмен рассказал о проблемах здравоохранения в округе
Ямальский омбудсмен рассказал о проблемах здравоохранения в округе Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак раскритиковал сферу здравоохранения в регионе в ходе подведения итогов своей работы в окружном заксобрании.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Кино
В Волгограде умер актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:18
Политика
США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР
Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Политика
Оренбургская и Мурманская области получили врио губернаторов
Врио оренбургского губернатора президент назначил экс-премьера Свердловской области Дениса Паслера, врио главы Мурманской области стал Андрей Чибис, занимавший пост замминистра строительства и ЖКХ в федеральном правительстве.
Обновлено в 06:59
Общество
Росстат назвал самые трудолюбивые регионы РФ
Самым трудолюбивым российским регионом является Севастополь, где наибольшая продолжительность рабочей недели составляет 39 часов.
Обновлено в 01:34