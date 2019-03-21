Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрдRambler News Service вчера в 09:08

Увеличение резервов произошло преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отметил регулятор.
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Международные резервы РФ пополнились за неделю более чем на $3 млрд

Росбалтвчера в 10:59

Международные резервы РФ с 8 по 15 марта выросли на $3,2 млрд

Интерфаксвчера в 09:04

Международные резервы РФ за неделю увеличились на $3,2 млрд

ПРАЙМвчера в 09:12

Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд

Rambler News Serviceвчера в 09:08

Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,2 млрд долларов

Банки.рувчера в 09:08

Международные резервы России за неделю выросли на $3,2 млрд

REGNUMвчера в 09:36

Международные резервы РФ выросли на 0,7%

News.ruвчера в 09:54
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Происшествия

Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
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Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено вчера в 09:36
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Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ

Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:36
Политика

США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР

Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено вчера в 14:32
Наука

Напитки с сахаром питают опухоли кишечника

Ученые Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке выяснили, что сахар может подпитывать злокачественные опухоли, ускоряя рост клеток в организме.
Обновлено в 05:00
Происшествия

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Политика

Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту

Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»

Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Украинский генпрокурор обвинил США в попытке давления

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США Мари Йованович подавала ему список людей, которых нельзя преследовать.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Политика

В Сирии погибла дагестанская правозащитница

Обновлено в 04:54
Экономика

ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»

Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Под Ростовом школьница родила в больнице и выбросила ребенка в туалете

Обновлено в 02:49
Происшествия

Двухлетний мальчик утонул, провалившись под лед в Иркутской области

Обновлено в 03:15
Транспорт

Более четверти россиян назвали цены на такси завышенными

Цены на такси считают завышенными более четверти россиян (28%).
Обновлено в 03:45
Политика

В Астане задержаны несогласные с переименованием столицы

Обновлено в 04:44
Культура

Похищенную картину Куинджи вновь представили на выставке

Напомним, что инцидент произошел на выставке в Третьяковской галерее 27 января. Картину похитили прямо на глазах посетителей и сотрудников.
Обновлено в 05:37
Футбол

Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020

Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Цивилев призвал не забывать о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 04:42
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Ульяновской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

Обновлено в 04:57
Энергетика

В «Газпроме» назвали планируемый годовой объем поставок в Европу

Объем поставок "Газпрома" газа в Европу может достигнуть 200 млрд кубометров в год.
Обновлено в 05:27
Политика

Полпред президента представил нового руководителя Республики Алтай

Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане

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Финансы

Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов, так как участники рынка переключились в режим ожидания итогов заседания ЦБ РФ.
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Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
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Экономика

Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.
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Общество

Гидрометцентр дал прогноз на предстоящее лето в России

В 2019 году жителей России ждет теплое лето, делится прогнозом на период с апреля по начало осени Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 05:50
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