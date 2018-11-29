Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Как отметил регулятор, рост резервов на 0,5% произошел под воздействием положительной переоценки и монетизации золота.

Финансы Финансы Рубль замедлил рост после отмены встречи Путина и Трампа Курс рубля замедлил темпы роста к доллару и евро после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.

Финансы Финансы ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года "В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.

Финансы Финансы Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 0,73% и 2,5% Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли.

Финансы Финансы Убыток ВЭБа по МСФО за 9 месяцев упал в 1,6 раза Убыток Внешэкономбанка по МСФО в январе-сентябре сократился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,6 миллиарда рублей, следует из отчета госкорпорации.

Финансы Финансы Биржи США закрылись в минусе на фоне публикации протоколов ФРС Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне публикации протоколов Федрезерва и ожидании встречи президента страны Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, свидетельствуют данные торгов.

Финансы Финансы Минфин РФ выполнил программу внешних займов на 2018 год Минфин России выполнил программу внешних займов и больше не имеет юридических возможностей для выхода на внешний рынок в 2018 году.

Финансы Финансы Два норматива финансовой устойчивости будут введены для ДОМ.РФ Два норматива финансовой устойчивости и обязательное проведение стресс-тестирования будут введены для "ДОМ.РФ" (ранее - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК).

Финансы Финансы ЦБР в этом году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность ЦБ РФ в 2018 году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность, в случае необходимости примет меры для стабилизации ситуации, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Финансы Финансы Банк России установил, кто стоял за продажами рубля в 2018 году ЦБР подтвердил предположения ряда аналитиков о том, что продажи иностранцами облигаций стали главной причиной падения рубля в этом году На графике видно, как сильная корреляция нефти и рубля в начале года ослабла после апреля, когда США ввели первые санкции против России.

Финансы Финансы Бюджет Северной Осетии на 2018 год увеличили почти на 1,5 млрд рублей Доходы бюджета Северной Осетии на 2018 год увеличены на 1 млрд 467 млн рублей, соответствующие поправки в закон внесены депутатами на очередной сессии республиканского парламента в четверг.

Финансы Финансы Банки купили 64% нового выпуска евробондов РФ--ВТБ Капитал Банки купили 64 процента, фонды asset management 27 процентов, фонды insurance and pension – 7 процентов, оставшиеся 2 процента пришлись на других инвесторов, сообщил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.

Финансы Финансы Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.

Финансы Финансы На Ставрополье растёт популярность «синтетических» депозитов РСХБ В сообщении банка уточняется, что всего на Ставрополье заключено 105 таких сделок с общим объёмом размещенных финансовых средств на сумму более восьми миллиардов рублей.

Финансы Финансы В Узбекистане планируют укрепить систему госуправления Узбекистан и ОБСЕ обсудили перспективы сотрудничества >>> Среди конкретных шагов — проведение реформ финансовых рынков, авиационного сектора, развитие сферы ИКТ, дальнейшая либерализация торговой политики и экспорта, создание программы водосбережения.