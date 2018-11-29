Финансы
Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Как отметил регулятор, рост резервов на 0,5% произошел под воздействием положительной переоценки и монетизации золота.
ТАССвчера в 08:50
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Финансы
Рубль замедлил рост после отмены встречи Путина и Трампа
Курс рубля замедлил темпы роста к доллару и евро после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.
Обновлено вчера в 15:01
Финансы
ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года
"В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.
Обновлено вчера в 22:51
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли на 0,73% и 2,5%
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли.
Обновлено вчера в 13:41
Финансы
Убыток ВЭБа по МСФО за 9 месяцев упал в 1,6 раза
Убыток Внешэкономбанка по МСФО в январе-сентябре сократился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,6 миллиарда рублей, следует из отчета госкорпорации.
Обновлено вчера в 16:12
Финансы
Биржи США закрылись в минусе на фоне публикации протоколов ФРС
Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне публикации протоколов Федрезерва и ожидании встречи президента страны Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 17:46
Финансы
Минфин РФ выполнил программу внешних займов на 2018 год
Минфин России выполнил программу внешних займов и больше не имеет юридических возможностей для выхода на внешний рынок в 2018 году.
Обновлено вчера в 08:48
Финансы
Два норматива финансовой устойчивости будут введены для ДОМ.РФ
Два норматива финансовой устойчивости и обязательное проведение стресс-тестирования будут введены для "ДОМ.РФ" (ранее - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК).
Обновлено вчера в 08:14
Финансы
ЦБР в этом году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность
ЦБ РФ в 2018 году не видит всплесков спроса на валютную ликвидность, в случае необходимости примет меры для стабилизации ситуации, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено вчера в 09:11
Финансы
Банк России установил, кто стоял за продажами рубля в 2018 году
ЦБР подтвердил предположения ряда аналитиков о том, что продажи иностранцами облигаций стали главной причиной падения рубля в этом году На графике видно, как сильная корреляция нефти и рубля в начале года ослабла после апреля, когда США ввели первые санкции против России.
Обновлено вчера в 09:00
Финансы
Бюджет Северной Осетии на 2018 год увеличили почти на 1,5 млрд рублей
Доходы бюджета Северной Осетии на 2018 год увеличены на 1 млрд 467 млн рублей, соответствующие поправки в закон внесены депутатами на очередной сессии республиканского парламента в четверг.
Обновлено вчера в 09:34
Финансы
Банки купили 64% нового выпуска евробондов РФ--ВТБ Капитал
Банки купили 64 процента, фонды asset management 27 процентов, фонды insurance and pension – 7 процентов, оставшиеся 2 процента пришлись на других инвесторов, сообщил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал.
Обновлено вчера в 06:53
Финансы
Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ
В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.
Обновлено вчера в 08:50
Финансы
На Ставрополье растёт популярность «синтетических» депозитов РСХБ
В сообщении банка уточняется, что всего на Ставрополье заключено 105 таких сделок с общим объёмом размещенных финансовых средств на сумму более восьми миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 03:33
Финансы
В Узбекистане планируют укрепить систему госуправления
Узбекистан и ОБСЕ обсудили перспективы сотрудничества >>> Среди конкретных шагов — проведение реформ финансовых рынков, авиационного сектора, развитие сферы ИКТ, дальнейшая либерализация торговой политики и экспорта, создание программы водосбережения.
Обновлено вчера в 02:53
Финансы
Альфа-Банк: покупки Центробанком валюты в январе не сильно повлияют на курс рубля
Что касается покупки примерно 30 млрд долларов, отложенной при изменении бюджетного правила в сентябре 2018-го, то она будет растянута на следующие три года, напоминает Орлова.О том, что с января могут возобновиться покупки валюты на рынке, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме «Россия зовет!».
Обновлено вчера в 11:26