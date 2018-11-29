Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрдТАСС08:50
Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Как отметил регулятор, рост резервов на 0,5% произошел под воздействием положительной переоценки и монетизации золота.
ТАСС08:50
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Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые с 12 ноября
Индекс Мосбиржи на открытии торгов Московской биржи превысил отметку 2400 пунктов впервые с 12 ноября текущего года.
Обновлено в 10:50
Финансы
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы снижаются, внимание инвесторов переключилось на напряженность в торговых отношениях США и Китая и предстоящую встречу американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите "двадцатки" в Аргентине.
Обновлено в 10:02
Финансы
ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года
"В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.
Обновлено в 09:20
Финансы
ЦБ РФ заявляет, что россияне снова понесли валюту в банки
После оттока депозитов в инвалюте, который наблюдался с апреля, спрос населения на такие банковские вклады начал понемногу восстанавливаться, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
Обновлено в 10:15
Финансы
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 66,63 руб
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 70,7992 рубля.
Обновлено в 07:47
Финансы
В Минфине рассказали о планах по размещению евробондов в юанях
Евробонды в юанях Россия пока не размещала, но уже не первый год Минфин заявляет о планах разместить на внутреннем российском рынке такие бумаги для выкупа китайскими инвесторами на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов.
Обновлено в 08:57
Финансы
Минфин уверен, что в ЕС согласятся на расчеты за энергоносители в евро
Европейские компании с удовольствием перейдут на расчеты в евро за энергоносители, решение здесь должен принять уже российский бизнес, который сейчас предпочитает доллар при поставках в Европу, заявил исполняющий обязанности главы департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев.
Обновлено в 10:16
Финансы
Чистый долг «Лукойла» за III квартал снизился на 4,7%
Чистый долг "Лукойла" за третий квартал 2018 года снизился на 4,7% по отношению ко второму кварталу, до 194 миллиардов рублей, сообщается в презентации нефтяной компании.
Обновлено в 07:39
Финансы
Бюджет Дагестана на следующий год принят в первом чтении
В общем объеме бюджета 2019 года дотации из федерального бюджета составят 80,2 млрд рублей, однако сказал глава Минфина республики, что федеральный бюджет уже принят в третьем чтении и к озвученным выше средствам регион ко второму чтению дополнительно получит еще 12,9 млрд рублей.
Обновлено в 09:56
Финансы
Центробанк встревожили финансовые показатели Дом.РФ и ВЭБа
По мнению ЦБ, дальнейшие показатели ВЭБа во многом зависят от реализации стратегии ВЭБ 2.0 до 2021 года и работы Фабрики проектного финансирования.
Обновлено в 10:07
Финансы
На Ставрополье растёт популярность «синтетических» депозитов РСХБ
В сообщении банка уточняется, что всего на Ставрополье заключено 105 таких сделок с общим объёмом размещенных финансовых средств на сумму более восьми миллиардов рублей.
Обновлено в 03:33
Финансы
Банк «Зенит» повысил ставки по вкладам в рублях и долларах
Банк "Зенит" повысил ставки по вкладам в рублях и долларах.
Обновлено в 09:33
Финансы
Бюджет РФ в 2018 году может быть исполнен с профицитом 2,5% ВВП
Федеральный бюджет РФ в 2018 году может быть исполнен с профицитом больше, чем это предусмотрено поправками, в пределах 2,5% ВВП, считает замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
Обновлено вчера в 07:21
Финансы
EBITDA «Акрона» за 9 месяцев 2018 года выросла на 12%
Чистый долг вырос на 4% и составил 74 105 млн руб. по сравнению с результатом на середину 2018 года - 71 123 млн руб.
Обновлено в 03:09
Финансы
Прогноз результатов «Аэрофлота» за III кв по МСФО: чистая прибыль снизилась на 10% г/г
29 ноября Аэрофлот объявит финансовые результаты за 3к18 по МСФО.
Обновлено в 03:21