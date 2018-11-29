Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Как отметил регулятор, рост резервов на 0,5% произошел под воздействием положительной переоценки и монетизации золота.

Финансы Финансы Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые с 12 ноября Индекс Мосбиржи на открытии торгов Московской биржи превысил отметку 2400 пунктов впервые с 12 ноября текущего года.

Финансы Финансы Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов Американские фондовые индексы снижаются, внимание инвесторов переключилось на напряженность в торговых отношениях США и Китая и предстоящую встречу американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите "двадцатки" в Аргентине.

Финансы Финансы ЦБ предупредил о росте долговой нагрузки россиян до уровня 2014 года "В условиях усиления инфляционных рисков текущие темпы роста розничного портфеля, не компенсируемые снижением процентных ставок, могут привести к значимому увеличению долговой нагрузки населения аналогично периоду 2011-2014 годов", — пояснили в ЦБ.

Финансы Финансы ЦБ РФ заявляет, что россияне снова понесли валюту в банки После оттока депозитов в инвалюте, который наблюдался с апреля, спрос населения на такие банковские вклады начал понемногу восстанавливаться, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Финансы Финансы Официальный курс доллара на пятницу снизился до 66,63 руб Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 70,7992 рубля.

Финансы Финансы В Минфине рассказали о планах по размещению евробондов в юанях Евробонды в юанях Россия пока не размещала, но уже не первый год Минфин заявляет о планах разместить на внутреннем российском рынке такие бумаги для выкупа китайскими инвесторами на сумму, эквивалентную 1 миллиарду долларов.

Финансы Финансы Минфин уверен, что в ЕС согласятся на расчеты за энергоносители в евро Европейские компании с удовольствием перейдут на расчеты в евро за энергоносители, решение здесь должен принять уже российский бизнес, который сейчас предпочитает доллар при поставках в Европу, заявил исполняющий обязанности главы департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев.

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Финансы Финансы На Ставрополье растёт популярность «синтетических» депозитов РСХБ В сообщении банка уточняется, что всего на Ставрополье заключено 105 таких сделок с общим объёмом размещенных финансовых средств на сумму более восьми миллиардов рублей.

Финансы Финансы Банк «Зенит» повысил ставки по вкладам в рублях и долларах Банк "Зенит" повысил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Финансы Финансы Бюджет РФ в 2018 году может быть исполнен с профицитом 2,5% ВВП Федеральный бюджет РФ в 2018 году может быть исполнен с профицитом больше, чем это предусмотрено поправками, в пределах 2,5% ВВП, считает замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

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