Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрдТАСС вчера в 09:13
Международные резервы РФ на 12 апреля 2019 года составили $491,6 млрд, что на 2,5 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
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Политика
Патрушев призвал усилить работу кибердружин на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал усилить работу "интернет-дружинников" Северного Кавказа для воспитания у местной молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Более 70 детей отравились в Дагестане
Представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева заявила, что более 70 детей поступили в региональную больницу с признаками отравления.
Обновлено в 06:49
Космос
Как Северная Америка сгорела в каменном веке
Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Лукашенко высказался за изменения в конституцию
«Что же касается главы государства — будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен мотаться по полям и фермам», — заявил 19 апреля Александр Лукашенко, комментируя готовящиеся изменения в конституцию Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Наука
Ученые назвали главную причину старения
Ученые выяснили, что влияет на старение организма и образование раковых клеток.
Обновлено вчера в 21:34
Теннис
Состоялась жеребьевка матча Кубка Федерации Россия — Италия
Анастасия Потапова сыграет против Мартины Тревизан в первом матче Кубка Федерации между сборными России и Италии.
Обновлено в 05:44
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Интернет
Instagram может отказаться от лайков
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Политика
В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Политика
Песков озвучил темы на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 06:05
Происшествия
Пожар уничтожил миллионы бутылок французского вина
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Общество
Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов
Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Бузова позировала в прозрачном пеньюаре на фоне «хрущевки»
Исполнительница позировала в полупрозрачном пеньюаре с оборками из перьев, кислотных шортах-велосипедках и ультракоротком топе на фоне обычных московских жилых домов.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Китай испытал турбовентиляторный двигатель
Обновлено в 03:57
Происшествия
В центре Москвы полицейский открыл стрельбу
Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.
Обновлено в 07:34
Здоровье
Препарат на основе амиодарона поступил в российские аптеки
Препарат для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" поступил в российские аптеки.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В результате взрыва пострадал мужчина 1953 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.
Обновлено в 07:19
Наука
Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Сын Ужахова рассказал, как задержали отца
Обновлено в 05:55
Авто
«Тойота» показала новый городской «Крузер» для езды по асфальту
Toyota представила новое поколение крупного внедорожника Highlander, который является «городской версией» проходимого Land Cruiser 200 и имеет довольно высокую цену.
Обновлено в 07:54
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:30