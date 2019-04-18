Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрдТАСС вчера в 09:13
Международные резервы РФ на 12 апреля 2019 года составили $491,6 млрд, что на 2,5 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
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Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
ЕСПЧ обвинили в «замалчивании» вины Украины по делу MH17
По словам журналиста, немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла, представляющий интересы родственников четырех жертв крушения самолета, еще в 2014 году подал иск в ЕСПЧ, возлагая вину за произошедшее на Киев и требуя многомиллионных компенсаций.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной
Актриса Ксения Хаирова в беседе с Пятым каналом назвала шоком смерть своей коллеги Ирины Цывиной.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войны
Россия предложила США принять совместное заявление на уровне глав государств, которое зафиксировало бы намерение двух стран избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Business Insider назвал тринадцать «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Наука
Ученые установили, какое давление снижать не нужно
Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Зеленский представил свою команду
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Сирия ведёт работу по привлечению туристов из России
Министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини заявил, что в настоящее время ведётся работа по привлечению туристов из России.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером
Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Авто
Renault получила ОТТС на кроссовер Renault Arkana
Сегодня в базе Росстандарта появилось ОТТС на кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Лесной пожар в Приамурье не угрожает населенным пунктам
Угрозы населенным пунктам в Благовещенском районе Приамурья, где ранее из-за лесного пожара эвакуировали детский санаторий, нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:36
Гаджеты
Приемники iPhone XS и iPhone XS Max получат четыре камеры по 12 Мп
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
В Красноярске два человека погибли под сорванной ветром крышей
Обновлено вчера в 10:06
Экономика
Росреестр создаст IT-платформу для операций с недвижимостью
Росреестр приступил к разработке новой IT-платформы, которая будет оказывать множество различных сервисов для граждан и бизнеса при совершении операций с недвижимостью.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
Франция отправит танки и военных к границам России
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией
Бывший президент Украины Леонид Кравчук оценил вероятность начала «широкомасштабной агрессии» России.
Обновлено вчера в 18:30
Экономика
Средний класс теряет уверенность
Кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела региональной экономической политики Института экономики Карельского научного центра РАН Олег Толстогузов рассуждает о том, что доля относящих себя к среднему классу людей сократилась с 60% в 2014 году до 47% в 2018 году: Методика может вызывать вопросы.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Потепление до 19 градусов придет в Москву на следующей неделе
Потепление до 19 градусов прогнозируется в Москве к 23 апреля, в дальнейшем температура продолжит повышаться.
Обновлено вчера в 08:55
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено вчера в 09:01
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Хоккей
Овечкин догнал Малкина по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче плей-офф Национальной Хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Красноярском крае локализовали пожар на крыше жилого дома
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили РИА Новости, что кровля пятиэтажного жилого дома горит на площади почти 2 тысячи квадратных метров в Канске в Красноярском крае, проводится эвакуация жильцов.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44