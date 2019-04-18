Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрдТАСС 09:13

Международные резервы РФ на 12 апреля 2019 года составили $491,6 млрд, что на 2,5 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд

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