Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрдТАСС 09:13

Международные резервы РФ на 12 апреля 2019 года составили $491,6 млрд, что на 2,5 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
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Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд

ТАСС09:13

Международные резервы РФ за неделю выросли на 2,5 млрд долларов

Банки.ру09:12

Международные резервы России выросли на 0,5%

News.ru09:41

Международные резервы России за неделю выросли $2,5 млрд

Финмаркет09:09

Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд

REGNUM09:42

Международные резервы России выросли до $491,6 млрд

Газета.Ru09:11

Золотовалютные резервы обновили пятилетний максимум

Саминвестор09:15
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По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
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Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
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Самая большая зарплата была у преподавателей вузов и ученых – 70 тысяч рублей в месяц.
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В память о знаменитости эксперты назвали его самые лучшие роли.
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